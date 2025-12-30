Dàn sao phủi đổ bộ 'Xuân Yêu Thương' 8: Trái bóng lăn vì những phận đời gian khó

Họp kỹ thuật, bốc thăm chia cặp đấu "Xuân Yêu Thương" mùa thứ 8 - 2025

Dù mang tính chất là một giải đấu thiện nguyện giao hữu, nhưng thương hiệu "Xuân Yêu Thương" do Công ty CP Truyền thông 24h Online tổ chức chưa bao giờ giảm nhiệt về mặt chuyên môn. Mùa giải thứ 8 năm nay chứng kiến sự góp mặt của 4 cái tên: Fujiland FC, Thang Máy Việt Hàn, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh và Bệnh viện Tâm Thần Nghệ An.

Fujiland FC không phải là cái tên xa lạ. Với truyền thống "chơi lớn" ở các mùa giải trước, ông bầu Nguyễn Huy Linh luôn biết cách biến đội bóng của mình thành tâm điểm. Năm nay, Fujiland tiếp tục cho thấy tham vọng với dàn sao "khủng", trong đó đáng chú ý là những cầu thủ trưởng thành từ lò SLNA: Ngô Xuân Toàn, Đậu Thanh Phong, Thái Bảo Trung, Sỹ Nam và Tất Quyền.

Chia sẻ đầy tâm huyết về mùa giải năm nay, ông Lê Văn Giáp (Trưởng BTC) đặc biệt nhấn mạnh vai trò và gửi lời cảm ơn đến các đội bóng cùng những nhà tài trợ - những người bạn đồng hành không thể thiếu, tạo nên sức sống cho "Xuân Yêu Thương" mùa thứ 8.

Một cái tên đáng chú ý, đã trở nên quen thuộc trong mỗi mùa giải Xuân Yêu Thương là Thang Máy Việt Hàn – đội bóng luôn đầy khát khao chinh phục nhưng vận may vẫn chưa mỉm cười với họ tại 2 mùa giải gần đây.

Dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Lê Lương Nguyên, Thang Máy Việt Hàn mùa này sở hữu một bộ khung vững chắc với những cái tên đã khẳng định được thương hiệu như Nguyễn Phú Nguyên, Nguyễn Xuân Sỹ, Nguyên Hưng và Đậu Trọng Tuấn Anh. Đặc biệt, "vũ khí bí mật" của Thang Máy Việt Hàn không chỉ nằm ở sân cỏ mà còn ở trên khán đài. Hội cổ động viên của họ, nổi tiếng với sự cuồng nhiệt và bài bản, chắc chắn sẽ là điểm nhấn đáng chú ý trên sân Tuệ Tĩnh, tiếp lửa cho các cầu thủ thi đấu với 200% sức lực.

Đại diện hai đội bóng ngành Y tế: Bệnh viện Tâm thần Nghệ An và Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh tham dự lễ bốc thăm

Sự thú vị của mùa giải năm nay đến từ hai đại diện ngành Y tế: Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh và Bệnh viện Tâm Thần Nghệ An.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh mang đến giải đấu những cái tên nổi bật, điển hình như Trương Đắc Khánh – một cựu sao SLNA dày dạn kinh nghiệm. Sự già dơ của Đắc Khánh kết hợp cùng sức trẻ của Trọng Nhân và Công Thạch hứa hẹn sẽ tạo nên một tập thể lì lợm, không dễ bị đánh bại.

Trong khi đó, Bệnh viện Tâm Thần Nghệ An là một ẩn số lớn khi lần đầu góp mặt tại sân chơi giàu tinh thần cống hiến này. Để chuẩn bị cho Xuân Yêu Thương mùa 8, Trưởng đoàn - đồng thời là tân Giám đốc bệnh viện, ông Hồ Giang Nam đã quyết định "chơi lớn" khi đưa về "Vua phủi" Quang Tình. Cựu tiền vệ SLNA với đôi chân ma thuật sẽ là nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi, bên cạnh sự hỗ trợ đắc lực của những Nguyễn Đình Kỷ hay Nguyễn Khánh Kình.

Đại diện FC Fujiland và Thang Máy Việt Hàn – hai ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch mùa giải năm nay

Kết quả bốc thăm đã xác định các cặp đấu loại trực tiếp. Theo đó, nhà đương kim vô địch Fujiland FC sẽ chạm trán tân binh Bệnh viện Tâm Thần Nghệ An ở trận khai mạc. Cặp đấu còn lại là màn so tài giữa Thang Máy Việt Hàn và Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh.

Giải đấu sẽ gói gọn trong ngày 03/01/2026 trên sân bóng Số 1 – 55 Tuệ Tĩnh (phường Vinh Phú). Hai đội thắng ở lượt trận sáng sẽ giành quyền vào chơi trận Chung kết tranh Cúp Vàng, hai đội thua sẽ thi đấu trận tranh hạng Ba vào buổi chiều cùng ngày".

Sức hút của "Xuân Yêu Thương" mùa 8 đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đội bóng, cùng sự quy tụ của dàn sao phủi hàng đầu xứ Nghệ. Tất cả cùng hướng về một giải đấu đậm tính nhân văn và cống hiến

Suốt 7 mùa xuân đã qua, dấu chân của những người làm chương trình "Xuân Yêu Thương" đã in hằn trên những nẻo đường đất đỏ, mang hơi ấm đến các xã nghèo miền Tây xứ Nghệ như Bắc Sơn, Châu Hồng (Quỳ Hợp cũ), Bình Chuẩn, Thạch Ngàn (Con Cuông cũ), hay Giang Sơn (Đô Lương cũ), Nậm Cắn (Kỳ Sơn cũ) và gần nhất là Thọ Sơn (Anh Sơn).

Năm nay, trước thềm năm mới 2026, Ban tổ chức quyết định chọn xã Minh Hợp (Nghệ An), địa phương thuộc huyện Quỳ Hợp cũ làm điểm dừng chân. Đây là một quyết định mang tính thời sự và đầy trăn trở.

Hiện tại xã Minh Hợp có 5.013 hộ, trong đó hộ nghèo là 444 hộ chiếm 8,85%; hộ cận nghèo là 501 hộ chiếm 9,99%

Minh Hợp là cái tên vừa lạ vừa quen. "Lạ" là bởi đây là đơn vị hành chính mới được sáp nhập từ 3 xã: Hạ Sơn, Văn Lợi và Minh Hợp trong đợt sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An năm 2025. Với diện tích rộng lớn lên tới 159,97 km2, Minh Hợp đang đối diện với những thách thức ngổn ngang của giai đoạn "hậu sáp nhập".

Phóng viên đã có dịp tìm hiểu về mảnh đất này. Phía Đông giáp xã Tam Hợp và Nghĩa Khánh; phía Nam giáp Tân Phú, Giai Xuân; phía Tây lại giáp Quỳ Hợp, Mường Chọng... Địa hình chia cắt, dân số đông (21.276 người) nhưng đời sống kinh tế vẫn còn nhiều gam màu tối. Đáng chú ý, xã có tới 8.861 nhân khẩu là người dân tộc thiểu số (chiếm 41,67%), chủ yếu là đồng bào dân tộc Thổ.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ Ban tổ chức cùng quyết tâm của các đội bóng là tiền đề vững chắc cho một mùa giải thành công, không chỉ hấp dẫn về chuyên môn mà còn mang cái Tết ấm áp, trọn vẹn niềm vui đến với người dân xã Minh Hợp

Người dân nơi đây bao đời nay "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" với cây mía, cây cao su, cây keo. Sự cần cù, chịu khó là có thừa, nhưng cái nghèo vẫn đeo bám dai dẳng. Những con số thống kê biết nói: toàn xã có tới 444 hộ nghèo (chiếm 8,85%) và 501 hộ cận nghèo (chiếm 9,99%). Gần 1.000 hộ gia đình ấy đang mong mỏi có một cái Tết đủ đầy hơn, một sự sẻ chia để vơi bớt lo toan cơm áo gạo tiền.

Trước đó, nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Công ty CP Truyền thông 24h Online cũng đã tổ chức thành công Giải Pickleball "Xuân Yêu Thương" lần thứ nhất năm 2025. Giải đấu quy tụ 40 vận động viên là lãnh đạo địa phương, doanh nhân và nhà báo tranh tài ở nội dung đôi nam. Toàn bộ nguồn kinh phí vận động được từ giải đấu này sẽ cùng với giải bóng đá tạo nên những phần quà Tết thiết thực, trao tận tay bà con xã Minh Hợp.

