Hàng loạt quốc gia đồng loạt dừng một hình thức thi IELTS

IELTS là hệ thống kiểm tra Anh ngữ Quốc tế với 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. Ảnh: Telegraph.

Làn sóng khai tử bài thi IELTS trên giấy đang lan rộng tại nhiều quốc gia. Theo thông tin từ hai đơn vị tổ chức thi IELTS là Hội đồng Anh và IDP, ngày 1/2, tất cả các kỳ thi IELTS tại Bangladesh sẽ chuyển sang hình thức thi trên máy tính.

Tại Bahrain và vương quốc Hashemite Jordan, hình thức thi IELTS trên giấy cũng bị chấm dứt từ ngày 8/2. Trước đó, Iran là quốc gia tiên phong trong việc đình chỉ các kỳ thi IELTS trên giấy, áp dụng từ tháng 8/2023. Theo thông báo gửi đến một số thí sinh, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về tình trạng gian lận tại các trung tâm khảo thí.

Theo sau Iran là Malaysia, với việc chấm dứt các kỳ thi IELTS trên giấy kể từ 1/3/2024. Tại Việt Nam, thi IELTS trên giấy cũng đã khép lại từ ngày 30/3/2025, đánh dấu bước chuyển mình toàn diện sang công nghệ trong kiểm định ngôn ngữ quốc tế.

Tương tự, từ 11/7/2025, bài thi IELTS trên giấy bị đình chỉ tại Uzbekistan. Việc này diễn ra trong bối cảnh đề thi bị rò rỉ và rao bán trên mạng.

Còn tại Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Indonesia, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan, các thí sinh không thường trú tại đây sẽ không được phép đăng ký thi IELTS trên giấy.

Điều này đồng nghĩa với việc nếu bạn là một người nước ngoài và không có giấy tờ cư trú thì chỉ được thi IELTS trên máy tính tại các quốc gia và vùng lãnh thổ trên.

Theo đơn vị tổ chức thi IELTS, việc chuyển sang thi trên máy tính nhằm mang lại trải nghiệm thi nhanh chóng, hiệu quả và tiện lợi hơn cho thí sinh trong khi vẫn duy trì chất lượng và độ tin cậy toàn cầu của kỳ thi IELTS.

Cụ thể, khi thi trên máy, thí sinh có thể đăng ký thi chỉ 1-2 ngày trước khi thi và thi vào bất kỳ ngày nào trong tuần, nhận kết quả sau khoảng 2 ngày.

Bên cạnh đó, thí sinh có thể thi lại một kỹ năng bất kỳ để cải thiện điểm số, giảm thiểu chi phí và thời gian so với việc thi lại toàn bộ bài thi. Lệ phí thi lại một kỹ năng là 2,94 triệu đồng.

Ngoài ra, phần thi trên máy tính được thiết kế đơn giản, đảm bảo thao tác dễ dàng, giúp thí sinh tập trung tối đa vào bài làm. Hội đồng Anh cho biết hình thức thi trên máy tính sẽ hoàn toàn giống thi trên giấy ở cả 4 kỹ năng. Việc thi trên máy tính phù hợp với sự phổ biến của công nghệ hiện nay, tạo môi trường thi chuyên nghiệp hơn.

IELTS hiện là chứng chỉ năng lực tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Bài thi này đánh giá bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết của thí sinh trên thang 9 điểm. Hàng năm, hơn 2 triệu thí sinh thi IELTS với mục đích du học, định cư hay xin việc làm.

Tuy nhiên, đi cùng quy mô khổng lồ là những lỗ hổng bảo mật nhức nhối. Dù cam kết tính minh bạch, kỳ thi này vẫn đối mặt với các vấn đề gian lận hệ thống như rò rỉ đề thi qua chênh lệch múi giờ và vấn nạn thi hộ. Những sai phạm này đang trực tiếp đe dọa đến uy tín và tính công bằng vốn có của thang điểm 9 danh giá.

Theo dữ liệu về bài thi IELTS toàn cầu năm 2023-2024, điểm trung bình IELTS của người Việt là 6.2/9.0 đối với bài thi Academic (học thuật), xếp thứ 29/39 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn