Đầu năm, cảnh báo sốt đất ảo ăn theo quy hoạch tại Nghệ An

Người dân nhộn nhịp đi xem đất sau khi có thông tin quy hoạch trung tâm hành chính mới của tỉnh Nghệ An

Giá đất tăng chóng mặt, dấu hiệu tạo sóng rõ rệt

Theo ghi nhận từ thị trường, chỉ trong thời gian ngắn sau khi thông tin quy hoạch được lan truyền, giá đất tại khu vực Nghi Phong (nay là phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) đã bị đẩy lên gấp đôi, thậm chí nhiều khu vực còn cao hơn nhiều lần so với trước. Một số lô đất mặt đường lớn được rao bán với mức giá lên tới vài chục triệu đồng mỗi mét vuông, trong khi trước đó chủ yếu dao động ở mức thấp hơn nhiều.

Đáng chú ý, mức tăng này diễn ra trong bối cảnh hạ tầng kỹ thuật, tiện ích đô thị và các quyết định đầu tư cụ thể liên quan đến trung tâm hành chính mới vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, chưa triển khai trên thực địa.

Khu vực đất quy hoạch xây dựng Trung tâm Hành chính tỉnh Nghệ An đang được lan truyền trên mạng xã hội

Nhiều người dân địa phương cho biết, các nhóm môi giới xuất hiện dày đặc, liên tục gọi điện, nhắn tin chào mời mua bán đất với những lời quảng bá như "đất đón đầu quy hoạch", "vị trí trung tâm hành chính tương lai", thậm chí khẳng định giá sẽ còn tăng mạnh trong thời gian ngắn. Thực tế, không ít giao dịch được ghi nhận mang tính chất thăm dò, sang tay nhanh trong nội bộ giới đầu cơ, tạo cảm giác thị trường sôi động để kích thích tâm lý người mua sau.

Chị Nguyễn Thị Lan, một nhà đầu tư nhỏ ở phường Trường Vinh cho biết, cách đây 1 năm, chị mua một lô đất tại xã Nghi Phong với giá 12 triệu đồng/m2, nhưng hai tuần trước, nhiều người gọi điện cho chị trả giá 24 - 25 triệu đồng/m2.

Các chuyên gia nhận định, đây là biểu hiện quen thuộc của việc "tạo sóng" bất động sản. Khi thông tin quy hoạch chưa đầy đủ, chưa có mốc thời gian và nguồn vốn triển khai cụ thể, việc giá đất tăng nhanh thường không xuất phát từ nhu cầu ở thực hay đầu tư dài hạn, mà chủ yếu dựa vào kỳ vọng và tâm lý đám đông.

Cảnh báo rủi ro, người mua cần hết sức tỉnh táo

Trước diễn biến giá đất tăng nóng, cơ quan quản lý và nhiều chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo rủi ro. Theo đánh giá, ngay cả trong trường hợp trung tâm hành chính mới được triển khai theo quy hoạch, giá trị đất đai cũng cần được hình thành dần theo tiến độ đầu tư hạ tầng, chứ không thể tăng đột biến trong thời gian ngắn như hiện nay. Việc mua bán chạy theo tin đồn, kỳ vọng ngắn hạn có thể khiến người mua cuối cùng đối mặt nguy cơ "ôm" tài sản với mức giá vượt xa giá trị thực.

Thực tế cho thấy, những cơn sốt đất theo quy hoạch từng xuất hiện ở nhiều địa phương và để lại hệ lụy khi thị trường hạ nhiệt. Không ít nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào ở vùng giá cao, sau đó thanh khoản giảm mạnh, giao dịch đóng băng, buộc phải chấp nhận cắt lỗ hoặc chôn vốn dài hạn. Với người dân có nhu cầu ở thực, việc giá đất bị đẩy lên ảo còn làm gia tăng chi phí tiếp cận nhà ở, tạo thêm áp lực an cư.

Xe ô tô chở người đi xem đất Vinh Lộc kín cả đường. Ảnh: Báo Nghệ An

Các chuyên gia khuyến nghị, trong giai đoạn hiện nay, người mua cần kiểm chứng kỹ thông tin quy hoạch tại cơ quan chức năng, đặc biệt là phạm vi, lộ trình và tính pháp lý của từng khu đất cụ thể. Việc xuống tiền chỉ nên thực hiện khi hồ sơ pháp lý rõ ràng, hạ tầng có dấu hiệu triển khai thực tế và giá cả phản ánh đúng giá trị sử dụng, thay vì chạy theo những "cơn sóng" được tạo ra bởi môi giới và đầu cơ.

Giá đất tại Vinh Lộc đang là ví dụ điển hình cho hiện tượng sốt đất cục bộ theo tin quy hoạch. Khi thông tin chưa đầy đủ nhưng giá đã bị đẩy lên quá nhanh, rủi ro không nằm ở quy hoạch, mà ở cách thị trường phản ứng với quy hoạch đó. Trong bối cảnh này, sự tỉnh táo của người mua và sự vào cuộc kịp thời của cơ quan quản lý là yếu tố then chốt để tránh lặp lại những hệ lụy quen thuộc của các cơn sốt đất ảo.

Nghệ An tạm dừng chuyển đổi, mua bán đất tại vùng quy hoạch Ngày 2/1, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ban hành văn bản số: 14824/UBND-NN, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND phường Vinh Lộc, xã Đông Lộc chưa cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất; hạn chế mua bán, chuyển nhượng đất đai trong thời gian Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực Trung tâm Hành chính tỉnh Nghệ An.

