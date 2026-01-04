Phút bàng hoàng phát hiện nam sinh mắc kẹt trong xe giường nằm cháy

Hơn 21h ngày 2/1, xe khách giường nằm chở 15 người, gồm hai tài xế, một phụ xe và 12 hành khách, rời bến xe Hà Tĩnh, phường Thành Sen, trước đây thuộc TP Hà Tĩnh, đi Hà Nội. Trên khoang hành khách tầng một, Trần Hải và Gia Hiếu, cùng 18 tuổi, nằm sát nhau ở dãy thứ ba tính từ phía đầu xe.

Theo lời Hải, sau khi xe chạy được khoảng vài chục phút, đèn trong khoang tắt, hầu hết hành khách chìm vào giấc ngủ. "Bọn em đi chơi dịp nghỉ Tết", Hải nói.

Khoảng hơn hai tiếng sau, khi xe chạy trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, Hải bất chợt tỉnh dậy vì cảm giác ngạt thở. Khói sặc vào mũi, cổ họng cay rát khiến nam sinh không thể hít sâu. Mở mắt, trước mặt em là một màn tối đặc quánh.

Khoang hành khách lúc này không còn ánh đèn, khói đen cuộn dày, che kín lối đi. Hải không nhìn thấy ai, cũng không nghe rõ tiếng hô hoán. "Em chỉ thấy khó thở, sặc khói, ho liên tục. Tối đen như mực, không biết chuyện gì đang xảy ra", Hải kể.

Hiện trường vụ cháy, khuya 2/1. Ảnh: Hùng Lê

Theo bản năng sinh tồn, nam thanh niên 18 tuổi cúi thấp người, đặt tay xuống sàn, bò về phía cửa xe. Khói mỗi lúc một dày, không khí nóng hầm hập. "Em không kịp nghĩ gì khác, chỉ bò ra ngoài", Hải nói.

Hải là một trong những hành khách xuống xe sau cùng. Khi vừa đặt chân xuống mặt đường, em quay lại nhưng không thấy Gia Hiếu, người nằm cạnh mình ở đâu nữa. Trong cơn hoảng loạn, Hải không kịp báo với ai rằng trên xe còn người.

Ở phía trước, tài xế và phụ xe cùng hành khách đang dùng bình chữa cháy mini dập lửa. Ngọn lửa bùng nhanh, lan từ phần sau lên, gặp gió lớn nên không thể khống chế. Một số người vẫy các xe đi qua xin thêm bình chữa cháy nhưng đều bất lực.

Sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng kiểm tra khoang hành khách và phát hiện Gia Hiếu mắc kẹt bên trong, song nam sinh lớp 12 đã tử vong.

Hải được đưa đến bệnh viện kiểm tra vì hít phải nhiều khói. Các bác sĩ cho biết em bị ngạt khói, sau đó được cho về nhà theo dõi sức khỏe. "Em chỉ nhớ cảm giác không thở được, tỉnh dậy giữa khói mù rồi bò ra ngoài. Khi biết bạn thân không qua khỏi, em bàng hoàng, ám ảnh vô cùng", Hải nói, giọng ngắt quãng.

Một nữ hành khách cho biết khi lửa bùng lên, khoang xe nhanh chóng chìm trong mùi khét và khói dày. "Mọi người bật dậy, la hét, gọi nhau chạy ra cửa. Có người vấp ngã, có người vừa chạy vừa ho sặc sụa", người này kể, cho hay không khí hỗn loạn chỉ diễn ra trong vài phút nhưng ai cũng hoảng loạn.

Nhân chứng kể phút bất lực khi xe khách cháy trên cao tốc. Video: Huỳnh Sang - Huy Mạnh - Nguyễn Lâm

Theo nữ hành khách, ngọn lửa lan nhanh, gặp gió lớn trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt nên bốc dữ dội. "Ra được ngoài rồi mà ai cũng run, chân tay bủn rủn. Nhìn xe cháy rực phía sau, nhiều người mới biết mình vừa thoát nạn", chị nói.

Đại diện nhà xe cho biết, ôtô giường nằm được thiết kế 32 chỗ. Khi phát hiện cháy, nhân viên đi dọc khoang hô hoán, gọi hành khách đang ngủ nhanh chóng rời khỏi xe. Một số người kịp mang theo đồ cá nhân, trong khi nhiều hành khách buộc phải bỏ lại hành lý do lửa bùng mạnh, kèm nhiều tiếng nổ. Trong tình huống hỗn loạn, mọi người chỉ tập trung thoát thân và lầm tưởng toàn bộ khách đã xuống xe.

Theo phía nhà xe, nạn nhân nằm ở dãy thứ ba, tầng một. Người nằm cạnh sau khi thoát ra ngoài không thông báo rằng vẫn còn người mắc kẹt bên trong.

Hành khách cùng tài xế dùng các bình chữa cháy mini để dập lửa. Một số xe ngang qua cũng dừng lại hỗ trợ thêm bình chữa cháy, song không hiệu quả. Khi lửa bao trùm ôtô, nhà xe ưu tiên giải tỏa hiện trường và điều xe khác đến đưa hành khách tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, trong lúc chuẩn bị chuyển khách, có người cho biết không đi tiếp vì trên xe còn bạn, khi đó mọi người mới phát hiện còn một hành khách bị bỏ sót. Đám cháy được khống chế khoảng 1h50 cùng ngày.

Xe khách trơ khung sau hỏa hoạn. Ảnh: Hùng Lê

Trưa nay hiện trường tai nạn đã được giải tỏa. Mặt đường rộng hàng chục mét vuông đầy tàn tro, công nhân phải mất hàng tiếng để dọn dẹp. Cao tốc đoạn xảy ra tai nạn mặt đường bằng phẳng, thông thoáng.

Theo đại diện nhà xe, ôtô giường nằm mua hơn hai năm trước, chưa từng hỏng hóc hay xảy ra sự cố. Ước tính thiệt hại vụ cháy khoảng 1,8 tỷ đồng.

Nạn nhân tử vong đang học lớp 12 của một trường THPT trên địa bàn phường Thành Sen. Em được biết đến là một cán bộ đoàn năng nổ, có năng khiếu thể thao.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt dài 49,3 km, đi qua Nghệ An và Hà Tĩnh, khai thác toàn tuyến từ 29/6. Giai đoạn một tuyến này có 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, tốc độ tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h.

* Tên một số nạn nhân đã thay đổi.

