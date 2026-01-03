Nghệ An: Liên tiếp xảy sự cố giao thông khiến cao tốc Bắc Nam "tê liệt" nhiều giờ

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 2/1, ô tô khách đi từ Hà Tĩnh ra Hà Nội, khi đi đến phía Nam hầm Thần Vũ, cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (thuộc địa phận huyện Nghi Lộc cũ) bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện xe bốc cháy, tài xế và phụ xe nhanh chóng dừng phương tiện, mở cửa để các hành khách thoát ra ngoài, đồng thời tiến hành dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, lan rộng bao trùm toàn bộ xe.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Nghệ An nhanh chóng có mặt phối hợp với các đơn vị quản lý tuyến tiến hành dập lửa. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nam thanh niên. Qua xác minh, nạn nhân là học sinh lớp 12, trú ở Hà Tĩnh, đang trên đường đi từ Hà Tĩnh ra Hà Nội.

Hiện trường vụ cháy xe khách trên tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt qua địa phận Nghệ An khiến 1 người tử vong.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, ngoài lái xe và phụ xe, trên xe còn có khoảng 10 hành khách. Sự cố khiến cao tốc bị ùn tắc cả hai làn xe, kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ.

Đội vận hành cao tốc phối hợp với cảnh sát giao thông phân luồng xe tuyến chính tại nhánh hai ra đường N5 Nghi Phương. Đầu giờ sáng 3/1, hiện trường được giải phóng, giao thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trở lại bình thường.

Khoảng 14 giờ ngày 3/1, cũng trên đoạn cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt tiếp tục xảy ra tai nạn giao thông khiến ùn tắc nhiều giờ liền. Những người ở hiện trường cho biết, vụ tai nạn xảy ra giữa xe đầu kéo BKS: 50H 563xx và xe đầu kéo BKS: 90H - 024xx. Vụ tai nạn khiến 1 người bị thương, hướng di chuyển cao tốc Vinh – Hà Nội bị ách tắc.

Hiện trường vụ tai nạn giữa hai xe đầu kéo chiều 3/1 trên cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng vận hành và bảo trì đường cao tốc đã có mặt, phối hợp với các lực lượng, tài xế để xử lý sự cố.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông trên tuyến cần chú ý đảm bảo tốc độ, khoảng cách an toàn trước thời tiết mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế.

Tai nạn khiến giao thông ách tắc nhiều giờ.

Đang là thời điểm nghỉ lễ Tết Dương lịch nên theo ghi nhận lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc này khá lớn. Để bảo đảm an toàn giao thông, tránh những rủi ro đáng tiếc, người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, biện pháp an toàn khi lưu thông trên tuyến đường.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn