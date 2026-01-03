Bắt giữ trùm ma túy trốn truy nã hơn 20 năm

Ngày 3.1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã Thông Thụ, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) và Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Thò Chá Xìa.

Hồ sơ điều tra xác định, Thò Chá Xìa là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với tổng khối lượng hơn 60 kg.

Năm 2004, đối tượng bị Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sau hơn 20 năm lẩn trốn tại Lào, Thò Chá Xìa đã bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Ảnh: Công an Nghệ An





Trong thời gian trốn chạy sang Lào, Xìa liên tục thay đổi danh tính, cắt đứt quan hệ với người thân và di chuyển không ổn định nhằm né tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an hai nước Việt Nam – Lào, sau quá trình kiên trì xác minh, truy xét, lực lượng chức năng đã lần ra tung tích và bắt giữ thành công đối tượng, chấm dứt hành trình trốn truy nã kéo dài hơn hai thập kỷ.

Hiện, đối tượng đã được di lý về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phạm Ngân

Nguồn tin: baovanhoa.vn