Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Trong tỉnh

Bắt giữ trùm ma túy trốn truy nã hơn 20 năm

Sau 22 năm lẩn trốn, đối tượng Thò Chá Xìa (SN 1972), trú tại xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An, kẻ cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại Lào.

Ngày 3.1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã Thông Thụ, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) và Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Thò Chá Xìa.

Hồ sơ điều tra xác định, Thò Chá Xìa là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với tổng khối lượng hơn 60 kg.

Năm 2004, đối tượng bị Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sau hơn 20 năm lẩn trốn tại Lào, Thò Chá Xìa đã bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Ảnh: Công an Nghệ An



Trong thời gian trốn chạy sang Lào, Xìa liên tục thay đổi danh tính, cắt đứt quan hệ với người thân và di chuyển không ổn định nhằm né tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an hai nước Việt Nam – Lào, sau quá trình kiên trì xác minh, truy xét, lực lượng chức năng đã lần ra tung tích và bắt giữ thành công đối tượng, chấm dứt hành trình trốn truy nã kéo dài hơn hai thập kỷ.

Hiện, đối tượng đã được di lý về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phạm Ngân

Nguồn tin: baovanhoa.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: trùm ma túy ,trốn truy nã

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP