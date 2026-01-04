Loạt chính sách mới về chứng khoán có hiệu lực từ đầu năm 2026

Nhiều chính sách mới về thị trường chứng khoán có hiệu lực từ đầu năm 2026 - Ảnh: HỮU HẠNH

Siết mạnh xử phạt phát hành chứng khoán, trái phiếu riêng lẻ

Từ ngày 9-1-2026, Nghị định 306/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, nâng mức xử phạt và tăng cường kỷ cương đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trọng tâm là hoạt động chào bán cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ.

Theo nghị định này, hệ thống chế tài được thiết kế nghiêm khắc hơn, nhấn mạnh yêu cầu minh bạch thông tin, trách nhiệm của tổ chức phát hành và vai trò của các đơn vị trung gian, qua đó tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và giảm rủi ro cho thị trường vốn.

Một điểm đáng chú ý là quy định xử phạt đối với hoạt động phát hành riêng lẻ được sửa đổi toàn diện, áp dụng cho cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền. Các vi phạm mang tính thủ tục có thể bị phạt từ vài chục triệu đồng.

Trong khi đó những hành vi ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi nhà đầu tư như phát hành không đúng thời gian, công bố thông tin mang tính quảng cáo, xác nhận sai tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc sử dụng vốn sai mục đích có thể bị phạt tới 600 triệu đồng.

Đáng chú ý, hành vi làm giả giấy tờ trong hồ sơ chào bán hoặc xác nhận giấy tờ giả để đủ điều kiện phát hành bị áp dụng mức phạt cao nhất, từ 1 đến 1,5 tỉ đồng. Quy định này được xem là biện pháp răn đe mạnh sau hàng loạt vụ việc gian lận hồ sơ trái phiếu thời gian qua.

Nghị định 306 cũng siết chặt nghĩa vụ đăng ký và công bố thông tin trái phiếu. Doanh nghiệp chậm đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc chậm đăng ký giao dịch có thể bị phạt đến 100 triệu đồng. Các hành vi công bố thông tin chậm, thiếu hoặc sai lệch bị xử phạt tối đa 200 triệu đồng.

Trong đó quy định về mua lại cổ phiếu được làm rõ hơn, yêu cầu doanh nghiệp phải công bố đầy đủ thông tin và giải trình rõ lý do nếu điều chỉnh phương án đã công bố trước đó.

Mở rộng loại hình quỹ đầu tư

Bên cạnh đó, Thông tư 136/2025/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 12-2-2026, bổ sung nhiều quy định mới về hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Thị trường theo đó có thêm các loại hình quỹ mới như quỹ đầu tư thị trường tiền tệ và quỹ trái phiếu hạ tầng, góp phần mở rộng kênh dẫn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Thông tư cũng đưa vào cơ chế "phòng vệ thanh khoản" nhằm bảo vệ quỹ mở trước nguy cơ rút vốn ồ ạt, đồng thời tăng cường quản trị xung đột lợi ích và yêu cầu công bố thông tin minh bạch hơn.

Hoạt động đại hội nhà đầu tư được phép tổ chức trực tuyến, áp dụng hình thức bỏ phiếu điện tử, giúp giảm chi phí và tăng tính linh hoạt cho các quỹ.

Hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường

Thông tư 115/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 26-1-2026, cập nhật nhiều quy định liên quan đến chào bán, phát hành chứng khoán, mua lại cổ phiếu và quản lý công ty đại chúng.

Thông tư này sửa đổi hàng loạt mẫu hồ sơ, bản cáo bạch và yêu cầu công bố thông tin trong suốt quá trình phát hành, qua đó nâng cao trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp.

Tác giả: Nhật Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ