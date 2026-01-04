Xe ô tô lao xuống vực sâu, 3 người tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào chiều ngày 2/1, tại khu vực Calacalí, phía bắc tỉnh Pichincha, Ecuador, khi một chiếc xe lao xuống vực sâu.

Cơ quan cứu hỏa xác nhận vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong tại hiện trường. Người thứ 4 trong xe đã sống sót sau vụ va chạm, được cấp cứu ngay lập tức và chuyển khẩn cấp đến trung tâm y tế để kiểm tra chuyên khoa. Người này bị chấn thương vùng thắt lưng.

Các cơ quan cứu hộ cho biết nguyên nhân khiến chiếc xe lao xuống vực vẫn chưa được xác định.

Hiện trường vụ tai nạn.

Có thể các yếu tố như chạy quá tốc độ, hư hỏng máy móc hoặc điều kiện đường sá đã góp phần gây ra tai nạn.

Lực lượng cứu hỏa kêu gọi các tài xế hết sức thận trọng, đặc biệt là trong kỳ nghỉ cuối tuần.

Vụ việc này xảy ra vài giờ sau một vụ tai nạn khác trên Đại lộ Simón Bolívar, gần cầu Guápulo, nơi một vụ va chạm liên quan đến 3 xe khiến một người bị thương.

Cả hai vụ việc đều xảy ra trong kỳ nghỉ lễ quốc gia bắt đầu từ ngày 1/1, một khoảng thời gian mà lưu lượng giao thông tăng cao do lượng khách du lịch di chuyển trong nước.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn