5 vị trí đặt camera an ninh giúp bảo vệ tuyệt đối cho ngôi nhà

Các dòng camera an ninh gia đình ngày nay ngày càng nhỏ gọn, thông minh và có giá thành phải chăng, giúp việc bảo vệ ngôi nhà bằng hệ thống giám sát trở nên dễ dàng. Tuy nhiên, dù việc mua và lắp đặt camera không quá phức tạp, thì chọn đúng vị trí đặt camera an ninh lại là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả giám sát.

Trên thực tế, mỗi loại camera có thông số kỹ thuật và hiệu năng khác nhau, nên vị trí lắp đặt lý tưởng cũng khác nhau. Một vị trí hoàn hảo với camera này có thể lại không phù hợp với camera khác. Bên cạnh đó, gia chủ cũng cần đánh giá những khu vực nào trong nhà cần được giám sát, từ đó xác định số lượng camera cần thiết. Việc chỉ lắp camera ở cửa trước sẽ trở nên vô nghĩa nếu kẻ gian có thể tiếp cận cửa sau hoặc cửa sổ tầng trệt mà không bị phát hiện.

Dưới đây là 5 vị trí tốt nhất để đặt camera an ninh, giúp tăng cường khả năng bảo vệ toàn diện cho ngôi nhà.

Cửa trước - vị trí ưu tiên hàng đầu

Cửa trước là nơi lý tưởng nhất để lắp đặt camera an ninh hoặc chuông cửa video đầu tiên. Camera tại vị trí này cho phép quan sát toàn bộ khu vực mặt tiền ngôi nhà, đồng thời đóng vai trò như một biện pháp răn đe trực quan đối với những kẻ có ý định xấu.

Ảnh minh họa

Hầu hết các chuông cửa video hiện nay được thiết kế để lắp đặt tại vị trí chuông cửa truyền thống, đi kèm tấm gắn phẳng hoặc gắn nghiêng để dễ dàng điều chỉnh góc quay. Ngoài ra, camera an ninh cũng nên được đặt cao hơn, lệch sang bên trái hoặc bên phải cửa ra vào. Cách lắp này giúp camera ghi lại không chỉ hình ảnh cánh cửa mà còn cả khu vực phía trước và hai bên, cho thấy toàn bộ quá trình kẻ đột nhập tiếp cận ngôi nhà.

Lý tưởng nhất, camera nên được lắp đủ cao để tránh bị với tới hoặc phá hoại, nhưng vẫn đảm bảo bạn có thể dễ dàng tiếp cận để bảo trì hoặc sạc pin định kỳ.

Cửa sau hoặc cửa bên hông nhà

Nếu bạn lắp thêm camera thứ hai, cửa sau hoặc cửa bên hông là lựa chọn không thể bỏ qua. Đây là những khu vực thường ít được chú ý nhưng lại là lối đột nhập phổ biến của kẻ gian.

Camera nên được lắp ở vị trí cao, hơi nghiêng xuống để bao quát toàn bộ cánh cửa và khu vực xung quanh. Gia chủ cần lưu ý không hướng camera sang tài sản của hàng xóm; trong trường hợp cần thiết, hãy sử dụng các công cụ che vùng hoặc kiểm duyệt hình ảnh trong ứng dụng quản lý camera.

Một camera có góc nhìn rộng bao quát khu vườn phía sau cũng rất hiệu quả. Thiết bị này có thể giám sát cửa sau, sân vườn và thậm chí cả cổng phụ. Nếu được thiết lập đúng, camera có thể tự động ghi hình, bật đèn hoặc phát cảnh báo khi phát hiện chuyển động trong phạm vi khu đất của bạn, đặc biệt vào ban đêm.

Lối vào nhà và đường lái xe

Lối đi vào nhà hoặc đường lái xe là vị trí lý tưởng để camera an ninh đóng vai trò răn đe trộm xe và những đối tượng lảng vảng quanh nhà. Camera nên được lắp ở độ cao phù hợp, vừa đảm bảo tầm quan sát tốt, vừa không ảnh hưởng đến khả năng phát hiện chuyển động và nhìn đêm.

Các dòng camera an ninh tích hợp đèn pha không chỉ giúp ngăn chặn trộm cắp mà còn hoạt động như đèn chiếu sáng ban đêm tiện lợi. Tuy nhiên, gia chủ cần cẩn trọng để không ghi hình vào sân, vườn hoặc cửa sổ của hàng xóm. Việc thiết lập vùng ghi hình và vùng phát hiện chuyển động sẽ giúp hạn chế ghi lại người và phương tiện không liên quan.

Ngoài ra, cần kiểm tra cường độ tín hiệu Wi-Fi tại khu vực này, bởi camera lắp xa bộ định tuyến có thể gặp tình trạng kết nối chập chờn. Trong trường hợp cần thiết, bạn nên cân nhắc sử dụng bộ khuếch đại hoặc mở rộng sóng Wi-Fi.

Cửa sổ tầng trệt

Camera trong nhà thường có giá rẻ hơn camera ngoài trời và được cấp nguồn trực tiếp từ ổ điện, nên không lo hết pin. Ngoài việc trông chừng thú cưng, chúng còn rất hữu ích cho an ninh gia đình.

Lắp đặt một camera hướng ra cửa sổ tầng trệt giúp bạn có thêm góc quan sát các hoạt động đáng ngờ bên ngoài. Trong trường hợp xảy ra đột nhập, camera trong nhà có thể ghi lại những hình ảnh quan trọng mà camera ngoài trời hoặc chuông cửa video bỏ sót.

Tuy nhiên, cần kiểm tra kỹ để tránh tình trạng camera phản ứng sai do hình ảnh phản chiếu trên kính. Bên cạnh đó, camera trong nhà cũng rất phù hợp để giám sát các vật dụng có giá trị như két sắt, đồng hồ, trang sức hoặc hộp đựng chìa khóa.

Nhà để xe, nhà kho và công trình phụ

Cuối cùng, camera an ninh là giải pháp hiệu quả để bảo vệ các công trình phụ như nhà để xe, nhà kho hoặc kho chứa đồ. Camera ngoài trời có thể dễ dàng gắn vào tường, cột hoặc hàng rào gần đó bằng các phụ kiện đi kèm, giúp ghi lại hình ảnh rõ nét khu vực cần bảo vệ.

Ảnh minh họa

Phần lớn camera ngoài trời hiện nay có khả năng chống chịu thời tiết tốt và có thể hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo thiết bị được thiết kế dành cho ngoài trời và các khe hở như khe thẻ nhớ microSD được đóng kín đúng cách để tránh nước và bụi xâm nhập.

Vị trí đặt camera an ninh không chỉ giúp tăng hiệu quả giám sát mà còn tối ưu chi phí và mang lại sự an tâm lâu dài cho gia đình. Việc kết hợp nhiều camera tại các vị trí chiến lược sẽ tạo nên một hệ thống bảo vệ toàn diện, hạn chế tối đa rủi ro an ninh cho ngôi nhà của bạn.

Tác giả: Hoàng Ly

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn