Triệu tập nghi phạm sát hại bé gái lớp 7 tại Cà Mau

Ngày 3-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã triệu tập nghi phạm tên K. (16 tuổi) để làm việc, liên quan vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại tại xã Cái Đôi Vàm.

Trước đó khoảng 8h40 ngày 2-1, một người đàn ông chạy xe trên tuyến đường bê tông dọc kênh Lô 1, thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm, phát hiện một thi thể nữ nổi trên mặt nước trong vuông nuôi tôm của người dân. Người này sau đó trình báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân là em M.K. (13 tuổi, ngụ xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau), học sinh lớp 7 của một trường THCS trên địa bàn xã Phú Tân.

Nhận định ban đầu cho thấy nạn nhân có dấu hiệu bị sát hại rồi ném xuống vuông tôm. Công an xã Cái Đôi Vàm đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc.

