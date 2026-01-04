Lật ghe chở nhóm người đi làm rẫy, 1 người chết đuối

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Chiều 4-1, chính quyền xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng (trước đây thuộc huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cho hay ở địa phương này đã xảy ra vụ lật ghe trên sông Nước Xa sáng cùng ngày khiến 1 người chết đuối, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Hơn 7h cùng ngày, một nhóm gồm 7 người dân ở xã Nam Trà My dùng ghe bơi qua sông Nước Xa sang bờ bên kia làm rẫy.

Ghe lật lúc qua sông khiến cả nhóm rơi xuống sông.

Người dân địa phương gần đó đã cứu sống được 6 người, đưa vào bờ an toàn.

Riêng anh H.V.Đ. (30 tuổi, trú thôn 4, xã Nam Trà My) bị mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã triển khai tìm kiếm người mất tích.

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an Đà Nẵng đang tham gia "Chiến dịch Quang Trung" làm nhà cho người dân bị thiệt hại do thiên tai tại xã Nam Trà My cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm.

Các lực lượng đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, triển khai nhiều mũi tìm kiếm tại khu vực xảy ra vụ việc và các vị trí lân cận trên lòng hồ.

Đến khoảng 9h50 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và vớt được thi thể anh Đ.

Sau khi hoàn tất công tác cứu nạn, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi các nạn nhân, hỗ trợ gia đình nạn nhân xấu số lo hậu sự.

