SLNA, bao giờ mới hết đời sống mòn?

SLNA (áo vàng) trong trận đấu với Becamex TP.HCM. Ảnh: FBNV

Sở dĩ có câu hỏi ấy, vì sau vòng đấu thứ 11, SLNA đang tạm đứng thứ 9 trên bảng tổng sắp với 10 điểm. Thậm chí họ còn cao hơn cả đương kim vô địch Nam Định, dẫu cả hai cùng 10 điểm nhưng SLNA xếp trên do hơn hiệu số. Nhìn thế thôi, nhưng thực tế lại chẳng quá vui như vị trí trên bảng tổng sắp.

Nói thế, vì sau 11 trận đã thi đấu, SLNA chỉ mới thắng có 2 trận, nhưng hoà 4 và thua đến 5, nên mới có 10 điểm, tức chỉ hơn đội xếp chót bảng là Đà Nẵng đúng 3 điểm (10 so với 7). Đồng nghĩa chỉ cần 1 trận thắng của Đà Nẵng là mọi thứ sẽ thay đổi trong thời gian tới. Do đó những người làm bóng đá xứ Nghệ vẫn không quá vui vì điều này.

SLNA có lứa cầu thủ trẻ thi đấu rất nhiệt huyết. Ảnh: FBNV

Chưa kể vào giữa tháng 10 vừa qua, trước thành tích quá tệ hại của đội bóng xứ Nghệ, HLV Văn Sỹ Sơn đã được mời về nắm đội bóng thay cho HLV trẻ Phan Như Thuật từ vòng đấu thứ 7. Tuy nhiên, từ lúc nhà cầm quân họ Văn Sỹ về nắm đội bóng, thành tích của SLNA cũng chưa quá vượt trội, nhưng lối chơi của đội đã tiến triển khá nhiều, đặc biệt trận thắng Becamex TP.HCM ở vòng 11 đã giúp SLNA tạm vươn lên vị trí thứ 9 với 10 điểm.

Ở vị trí ấy, nhưng khi được hỏi liệu được bóng xứ Nghệ có dám “phất cờ” hoặc mơ sẽ có cuộc đào thoát khỏi cuộc đua trụ hạng ở mùa giải năm nay? Thực tế ngay cả nhà cầm quân Văn Sỹ Sơn cũng chưa đám mơ đến điều ấy, dù ông là người mong mỏi hơn ai hết.

HLV Văn Sỹ Sơn chỉ đạo cầu thủ trong một buổi tập. Ảnh: FBNV

Nói thế, vì thời gian qua, những tài năng của xứ Nghệ đều được “bán” sang các đội bóng tên tuổi khác. Thậm chí thủ môn trẻ Nguyễn Văn Việt cũng được bán sang cho Thể Công Viettet từ đầu mùa giải 2025/26, nên giờ đây lực lượng của SLNA hầu hết đều là những gương mặt trẻ.

Về điều này, HLV Văn Sỹ Sơn đã bày tỏ: “SLNA hiện nay đa số là các cầu thủ trẻ rất nhiệu huyết, nhưng điều các em thiếu nhất chính là kinh nghiệm trận mạc. Vì thế, ở gian đoạn tới chúng tôi muốn bổ sung thêm một vài tên tuổi để có thể làm đầu tàu hướng dẫn cho các bạn trẻ, nhưng không có tiền để mua người. Thậm chí nếu có tiền cũng không thể mua được do không có người”.

Đội bóng xứ Nghệ sẽ có những thay đổi về ngoại binh trong thời gian tới. Ảnh: FBNV

Nội binh đã khó kiếm, ngoại binh cũng đang là vấn đề khiến nhà cầm quân này đau đầu. “Giai đoạn 2, SLNA khả năng sẽ thay tế từ 1 đến 2 ngoại binh, nhưng hiện chúng tôi vẫn đang liên hệ. Trước mắt, tôi sẽ thay tiền đạo Reon Moore, người chưa có nhiều thể hiện ở những vòng đấu vừa qua, chưa kể bạn này có những bê trễ trong tập luyện trong thời gian qua”, HLV Văn Sỹ Sơn cho biết.

Ngoài việc lên kế hoạch tìm ngoại binh để thay thế bổ sung cho giai đoạn còn lại của mùa giải, đội bóng xứ Nghệ còn lên kế hoạch thi đấu giao hữu trong thời gian tới và đấy là cách tốt nhất để trui rèn kinh nghiệp thi đấu cho các cầu thủ trẻ của mình. Ngày 30/12 vừa qua, SLNA đã có trận giao hữu với Thanh Hoá. sắp tới họ sẽ tiếp tục có những trận đấu với Phú Thọ, Hà Tĩnh, Hải Phòng và thêm một trận với PVF-CAND trước khi giải đấu quay trở lại vào cuối tháng 1 tới.

Một buổi tập của đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: FBNV

Cần nhắc thêm, từ sau chức vô địch V.League ở mùa giải 2011 đến nay, SLNA chưa từng có thêm chức vô địch nào nữa, thậm chí không có mặt trong tốp 3 của các mùa giải. Đây là điều khiến người hâm mộ xứ Nghệ rất buồn, bởi hơn ai hết xứ Nghệ có mạng lưới cổ động viên nhiệt huyết và yêu bóng đá rộng khắp cả nước. Chưa kể xứ Nghệ cũng là nguồn cung cấp cầu thủ cho bóng đá cả nước từ chuyên nghiệp cho đến phong trào. Tuy nhiên, 15 năm qua SLNA vẫn cứ lay lắt với việc trụ hạng và mùa giải này vẫn chưa thoát khỏi điều ấy, buồn thay!

Tác giả: Đỗ Tuấn

Nguồn tin: bongdaplus.vn