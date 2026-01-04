Công an xã Thần Lĩnh hỗ trợ người dân nhận lại 40 triệu đồng chuyển nhầm

Anh Cao Tiến Công viết thư cảm ơn lực lượng Công an 2 xã Thần Lĩnh và Bạch Hà (Nghệ An) sau khi nhận được lại số tiền chuyển nhầm. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 4/1, Trung tá Nguyễn Đình Cường - Trưởng Công an xã Thần Lĩnh (Nghệ An) cho biết, ngày 3/1, đơn vị tiếp nhận thông tin từ anh Cao Tiến Công, trú tại xóm Nghi Phương 5, xã Thần Lĩnh về việc: Ngày 22/11/2025, anh Công khi đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng điện tử đã vô tình nhập sai thông tin và chuyển nhầm 40 triệu đồng tới tài khoản của một ngân hàng khác.

Sau khi về Việt Nam, anh Công đã đến Công an xã Thần Lĩnh đề nghị hỗ trợ, làm các thủ tục để được nhận lại số tiền đã chuyển nhầm.

Qua trao đổi, xác minh thông tin anh Công cung cấp, Công an xã Thần Lĩnh đã khẩn trương rà soát, xác định người nhận được tiền chuyển khoản là công dân tại địa bàn xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An, hiện đang xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Công an xã Thần Lĩnh đã phối hợp với Công an xã Bạch Hà hướng dẫn công dân làm thủ tục hoàn trả lại toàn bộ số tiền 40 triệu đồng cho anh Cao Tiến Công.

Vụ việc đã được giải quyết nhanh chóng, minh bạch, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân.

Sau khi nhận được số tiền trên, anh Công vô cùng cảm kích và viết thư cảm ơn Công an 2 xã Thần Lĩnh và Bạch Hà (Nghệ An).

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn