Cứu thành công một người đàn ông nhảy cầu Vĩnh Tuy giữa mùa đông buốt giá

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, chiều cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một người đàn ông nhảy từ cầu Vĩnh Tuy xuống sông. Ngay sau đó, Trung tâm đã khẩn trương điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) xuất 1 ca nô chữa cháy, 1 xe cứu thương cùng 8 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Cảnh sát cứu vớt thành công một người đàn ông nhảy cầu xuống làn nước buốt giá

Khi đến khu vực xảy ra sự việc, lực lượng chức năng xác định nạn nhân vẫn còn sống. Chỉ huy hiện trường đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ triển khai phao cứu hộ, tiếp cận và đưa nạn nhân lên ca nô an toàn. Đồng thời, nạn nhân được sơ cứu ban đầu và nhanh chóng chuyển vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tiếp tục cấp cứu.

Nạn nhân được cấp cứu kịp thời tại bệnh viện 108

Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân là anh T.M.L. (sinh năm 1986), trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV