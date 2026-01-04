Nghệ An tước và trừ điểm giấy phép lái xe 205 người trong dịp Tết Dương lịch

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1/1 đến ngày 4/1/2026), lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 1.229 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính chuyển nộp ngân sách Nhà nước đạt gần 900 triệu đồng.

CSGT Nghệ An kiểm tra nông độ cồn.

Quá trình xử lý vi phạm, lực lượng chức năng đã tạm giữ 444 phương tiện các loại; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với 13 trường hợp; đồng thời thực hiện trừ điểm giấy phép lái xe đối với 192 trường hợp theo quy định.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn chiếm tỷ lệ lớn với 426 trường hợp; chạy quá tốc độ quy định 161 trường hợp; vi phạm về quá khổ, quá tải 52 trường hợp; đi không đúng phần đường, làn đường 127 trường hợp; vi phạm tín hiệu đèn giao thông 5 trường hợp, cùng một số lỗi khác.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian tới lực lượng sẽ tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn và tốc độ, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn và xây dựng ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho người dân.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: vov.vn