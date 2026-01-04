Bộ Nội vụ hướng dẫn phụ cấp người hoạt động không chuyên trách, xếp lương cán bộ, công chức xã

Ảnh minh họa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn gửi Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn xử lý vướng mắc về tiền lương và phụ cấp cán bộ xã, phường.

Phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Trong đó, Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn về phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Theo Bộ Nội vụ, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, văn bản 12 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, và nghị định 154/2025 của Chính phủ về tinh giản biên chế đã quy định, hướng dẫn cụ thể việc tạm thời bố trí sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách với người hoạt động không chuyên trách cấp xã đến 31-5-2026.

Cụ thể, phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã được tiếp tục áp dụng mức quy định tại nghị quyết của HĐND các tỉnh, thành phố trước sắp xếp chính quyền 2 cấp.

Hoặc HĐND tỉnh, thành phố sau sắp xếp có thể ban hành văn bản, quyết định áp dụng thống nhất mức phụ cấp theo nghị quyết của một trong các nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố trước khi thực hiện sắp xếp.

Quy định này cũng nêu rõ không thực hiện cộng dồn mức khoán quỹ phụ cấp cho từng đơn vị hành chính cấp xã thành quỹ khoán phụ cấp của đơn vị hành chính cấp xã mới để làm căn cứ quy định lại mức phụ cấp cho từng chức danh.

Hướng dẫn chế độ, chính sách với cán bộ, công chức ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Bộ Nội vụ hướng dẫn về chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo nghị định 76/2019 của Chính phủ - quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, căn cứ nghị quyết 76/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; quyết định 759 của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ đã có các công văn số 03, 11, 16 hướng dẫn thực hiện việc giữ nguyên các chế độ phụ cấp.

Tại công văn 16 đã hướng dẫn cụ thể các loại phụ cấp lương được giữ nguyên (bảo lưu hoặc tiếp tục hưởng).

Đồng thời nghị quyết 76/2025 quy định người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang trên địa bàn đơn vị hành chính sau sắp xếp tiếp tục hưởng chế độ, chính sách đặc thù áp dụng theo vùng, theo khu vực hoặc theo đơn vị hành chính như trước khi thực hiện sắp xếp cho đến khi có quyết định khác của cấp có thẩm quyền.

Giữ nguyên phạm vi, đối tượng và nội dung của các chế độ, chính sách theo quy định của trung ương và địa phương áp dụng đối với đơn vị hành chính như trước khi sắp xếp cho đến khi có quyết định khác của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp có thay đổi tên gọi của đơn vị hành chính sau sắp xếp thì sử dụng tên gọi mới của đơn vị hành chính để tiếp tục tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù.

Trong thời gian cấp có thẩm quyền chưa có quyết định sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương và chế độ, chính sách khác, đề nghị thực hiện chế độ, chính sách (bao gồm chế độ, chính sách theo quy định tại nghị định 76/2019 của Chính phủ đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý theo các quy định nêu trên.

Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ có văn bản 004 gửi Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ban Chỉ đạo đề nghị hai bộ rà soát, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để áp dụng chính sách về phụ cấp thu hút và các chính sách khác theo quy định của nghị định 76/2019 của Chính phủ.

Sau khi cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung quy định vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nêu trên, cán bộ, công chức, viên chức đến công tác tại địa bàn theo quy định tại nghị định 76 được hưởng chính sách theo quy định.

Bộ Nội vụ hướng dẫn về xếp lương cho cán bộ, công chức cấp xã có thay đổi bằng cấp chuyên môn, nghiệp vụ. Luật Cán bộ, công chức và nghị định 170/2025 của Chính phủ quy định bãi bỏ các quy định liên quan về công chức cấp xã tại nghị định 33/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Như vậy việc xếp lương với công chức cấp xã được thực hiện thống nhất theo chế độ tiền lương chung áp dụng với cán bộ, công chức theo quy định của Chính phủ.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ