Bị bắt về tội 'sử dụng trái phép chất ma túy’, khai ra vụ giao cấu với trẻ em

Tang vật sử dụng trái phép chất ma túy mà Công an phường Long Xuyên đã phát hiện bắt quả tang - Ảnh: HOÀNG ĐÔ

Ngày 3-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Quốc Đại (26 tuổi, ngụ xã Bình Hòa, tỉnh An Giang) về hành vi "giao cấu người dưới 16 tuổi" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó, Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang nhận tin báo của người dân có 2 người đang thuê phòng nghỉ tại một nhà nghỉ thuộc khóm Đông Thịnh 8, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an phường đã nhanh chóng kiểm tra, phát hiện tại địa chỉ trên có nghi phạm Nguyễn Quốc Đại đang tổ chức cho em Đ.T.T.N. (16 tuổi, ngụ xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) sử dụng chất ma túy.

Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 bật lửa cùng một số tang vật khác.

Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Quốc Đại - Ảnh: HOÀNG ĐÔ

Làm việc với cơ quan công an, Đại và N. thừa nhận đã cùng nhau sử dụng ma túy, đồng thời Đại thừa nhận đã có quan hệ tình dục với N..

Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an phường Long Xuyên tiếp tục điều tra, xử lý.

Tác giả: HOÀNG ĐÔ - BỬU ĐẤU

Nguồn tin: tuoitre.vn