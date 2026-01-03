Giải bóng đá Xuân Yêu Thương lần thứ VIII: Lan toả hạnh phúc đến với người dân miền Tây xứ Nghệ

Đến dự lễ khai mạc có các đại biểu: Ông Nguyễn Đình Hùng – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, ông Hoàng Văn Phúc – Phó Giám đốc sở Văn hóa du lịch tỉnh Nghệ An, ông Trương Thiết Hùng – Bí thư Đảng ủy xã Minh Hợp, ông Đinh Viết Hà – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Hợp và đại diện đến từ các nhà tài trợ khác. Đặc biệt còn có đại diện của 4 đội bóng tham dự giải: Fujiland FC, Thang Máy Việt Hàn, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh và Bệnh viện Tâm Thần Nghệ An.

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Giáp – Giám đốc Công ty CP Truyền thông 24h, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: Hôm nay, giải 'Yêu thương' mùa thứ VIII đã chính thức diễn ra trong một điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi. Những cơn mưa và cái lạnh có thể làm ướt vai áo, nhưng không thể dập tắt được ngọn lửa nhiệt huyết trong tim mỗi người. Nhìn thấy sự hiện diện đông đủ và nụ cười rạng rỡ của tất cả mọi người tại đây, chúng tôi vô cùng xúc động. Chính sự nhiệt tình, không ngại khó khăn của quý vị đã viết tiếp hành trình nhân ái của mùa thứ 8 một cách trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Thay mặt BTC, tôi xin cảm ơn sự đồng hành quý báu của các vị khách quý, các nhà tài trợ và chúc các đội bóng thi đấu cống hiến, cùng nhau giúp giải đấu được thành công tốt đẹp".

Ông Lê Văn Giáp - Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu

Cũng tại buổi lễ khai mạc, Ban tổ chức đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều các doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức khác. Ban tổ chức giải đấu bóng đá Xuân Yêu Thương xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà tài trợ, các cơ quan truyền thông, các đội bóng tham dự và sự quan tâm của các tổ chức và cá nhân cho giải đấu lần thứ VIII.

Ông Trương Thiết Hùng – Bí thư Đảng ủy xã Minh Hợp và ông Đinh Viết Hà – Chủ tịch UBND xã Minh Hợp, đại diện đơn vị thụ hưởng nhận các món quà của các đơn vị ủng hộ

Trong lễ khai mạc giải, BTC đã phát động quyên góp, ủng hộ người nghèo đón Tết đúng như tinh thần của giải đấu. Toàn bộ số tiền thu được sẽ giành tặng cho người dân xã Minh Hợp thuộc huyện Quỳ Hợp cũ, tỉnh Nghệ An. Xã Minh Hợp sáp nhập từ 3 xã: Hạ Sơn, Văn Lợi và Minh Hợp trong đợt sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An năm 2025. Với diện tích rộng lớn lên tới 159,97 km2, 8.861 nhân khẩu là người dân tộc thiểu số (chiếm 41,67%), chủ yếu là đồng bào dân tộc Thổ, Minh Hợp đang đối diện với những thách thức ngổn ngang của giai đoạn "hậu sáp nhập".

Các đại biểu tham dự chương trình cùng nhau đóng góp vào thùng từ thiện

Chia sẻ với ban tổ chức chương trình, ông Nguyễn Đình Hùng – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết: “Đồng hành cùng Giải bóng đá Xuân Yêu thương từ những ngày đầu tiên cho đến mùa thứ 8 hôm nay, bản thân tôi không khỏi xúc động khi chứng kiến sự lớn mạnh không ngừng của giải đấu.

Mặc dù diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng tinh thần và sự nhiệt huyết của tất cả mọi người có mặt tại đây thực sự là một điều kỳ diệu. Dù đây là giải đấu nằm trong một khuôn khổ nhất định, nhưng giá trị lan tỏa của nó lại vô cùng rộng lớn. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá rất cao chương trình Xuân Yêu thương do Công ty CP Truyền thông 24h và trang tin Nghệ An 24h tổ chức cũng như sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành để góp phần hỗ trợ, sưởi ấm cho các hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Với sức mạnh kết nối của thể thao và lòng nhân ái, tôi tin tưởng rằng chương trình Xuân Yêu thương sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, trở thành một nhịp cầu nhân văn bền vững, mang đến niềm vui và hy vọng cho mọi người, mọi nhà mỗi dịp Tết đến, Xuân về."

Giải bóng đá từ thiện Xuân Yêu Thương lần 8 năm nay có sự tham gia của 4 đội bóng gồm Fujiland FC, Thang Máy Việt Hàn, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh và Bệnh viện Tâm Thần Nghệ An. 4 đội bóng sẽ thi đấu loại trực tiếp, nhằm giành vé vào trận chung kết tranh cúp vàng và tranh giải Ba.

Trọng tài Nguyễn Tất Chung đại diện tổ trọng tài lên đọc lời tuyên thệ

Cầu thủ Xuân Sỹ đại diện cho các cầu thủ tham gia giải bóng Xuân Yêu Thương mùa thứ VIII lên đọc lời tuyên thệ

Ban tổ chức tặng cờ tham dự giải và hoa cho các đội bóng tham dự giải

Ngay sau lễ khai mac, giải được bắt đầu bằng trận đấu giữa 2 đội bóng Fujiland và Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Ngay sau đó, Thang Máy Việt Hàn sẽ so tài cùng Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh trong một cặp đấu được người hâm mộ mong chờ.

FC Fujiland đã có màn ra quân ấn tượng tại giải bóng đá Xuân Yêu Thương mùa thứ 8. Với kinh nghiệm dày dặn, họ đã dễ dàng đánh bại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An với tỷ số 3-2 trong trận đấu khai mạc. Trận đấu còn lại, FC Thang máy Việt Hàn và FC Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh đã cống hiến cho độc giả trận cầu ngang tài ngang sức với tỷ số 6-4.

Một số hình ảnh ấn tượng trong 2 trận thi đấu sáng nay

Như vậy, trận chung kết Xuân Yêu Thương mùa 8 diễn ra trong buổi chiều cùng ngày sẽ là cuộc đối đầu giữa FC Fujiland và FC Thang máy Việt Hàn. Trong khi đó, FC Bệnh viện Tâm thần Nghệ An sẽ gặp FC Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh ở trận tranh giải ba vào lúc 14H30.

Chương trình Xuân Yêu Thương mùa 8 năm nay sẽ trao tặng 08 căn nhà tình nghĩa, 01 chuyến khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí, hàng trăm suất quà Tết đến tận tay bà con xã Minh Hợp, đảm bảo một cái Tết ấm no, không ai bị bỏ lại phía sau.

Tác giả: H.N

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn