Xử phạt người đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Theo cơ quan Công an, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên mạng xã hội, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook cá nhân mang tên “C.N” đăng tải và chia sẻ đoạn video có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ lực lượng Công an nhân dân.

Đoạn video này được xác định do tổ chức phản động “Việt Tân” cắt ghép bằng công nghệ AI nhằm phát tán thông tin sai lệch.

Công an xã Quỳnh Thắng làm việc với ông N.V.C. về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.



Đáng chú ý, cùng với việc chia sẻ video, tài khoản trên còn đăng kèm nội dung mang tính xúc phạm, kích động, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của lực lượng chức năng.

Làm việc với Cơ quan Công an, ông N.V.C. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an xã Quỳnh Thắng sau đó lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm và cam kết không tái diễn hành vi tương tự.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp cận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt đối với các video, hình ảnh có dấu hiệu cắt ghép bằng công nghệ AI hoặc chưa được kiểm chứng nguồn gốc.

Mọi hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân trên không gian mạng đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: Báo Công Lý