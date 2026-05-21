Công Phượng và đồng đội sẽ thăng hạng V.League sớm 2 vòng?

Công Phượng và đồng đội có cơ hội thăng hạng sớm trước 2 vòng đấu

Sau 19 vòng đấu, thầy trò HLV Việt Thắng dẫn đầu bảng xếp hạng với 44 điểm, hơn đội đứng thứ hai là Bắc Ninh 5 điểm. Khoảng cách này giúp Đồng Nai có cơ hội chính thức lên hạng ngay sau vòng đấu thứ 20 nếu kết quả diễn ra thuận lợi.

Theo lịch thi đấu, Đồng Nai sẽ có chuyến làm khách trên sân của TP.HCM. Đây là thử thách không dễ dàng khi đối thủ vẫn còn mục tiêu cạnh tranh nhóm đầu. Tuy nhiên, nếu giành trọn 3 điểm, Đồng Nai sẽ tạo thêm sức ép lớn lên Bắc Ninh, đội sẽ tiếp đón Thanh Niên TP.HCM trên sân nhà ở cùng vòng đấu.

Trong trường hợp Bắc Ninh không thể thắng, Đồng Nai sẽ chính thức giành quyền lên chơi tại V.League trước hai vòng đấu nếu đánh bại TP.HCM. Đội bóng miền Đông Nam Bộ đang duy trì phong độ rất ổn định với thành tích 13 chiến thắng, 5 trận hòa và chỉ thua 1 trận từ đầu mùa. Đây là cơ sở để người hâm mộ tin tưởng vào khả năng hoàn tất mục tiêu sớm của Đồng Nai.

Đồng Nai đang ở rất gần ngày tranh tài tại V.League

Ở chiều ngược lại, cuộc đua trụ hạng cũng đang dần đi đến hồi quyết định. Thanh Niên TP.HCM hiện đứng cuối bảng với 7 điểm và đối mặt nguy cơ xuống hạng rất lớn. Nếu thất bại trước Bắc Ninh, trong khi Long An giành chiến thắng trước Khánh Hòa trên sân nhà, Thanh Niên TP.HCM có thể chính thức nhận vé xuống hạng trước hai vòng đấu.

Vòng đấu tới vì thế được xem là bước ngoặt quan trọng của mùa giải. Người hâm mộ Đồng Nai đang kỳ vọng đội nhà sẽ tiếp tục duy trì sự tập trung để hoàn thành mục tiêu thăng hạng càng sớm càng tốt. Trong khi Bắc Ninh buộc phải thắng để nuôi hy vọng bám đuổi đến vòng cuối.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 20 Ngày 22/5 16h00, sân Bà Rịa: TP.HCM vs Trường Tươi Đồng Nai 18h00, sân Việt Trì: Xuân Thiện Phú Thọ vs Đồng Tháp Ngày 23/5 16h00, sân Long An: Long An vs Khatoco Khánh Hòa 17h00, sân Cẩm Phả: Quảng Ninh vs Trẻ PVF-CAND Ngày 24/5 16h00, sân Việt Yên: Bắc Ninh vs Thanh Niên TP.HCM 16h00, sân Bà Rịa: Đại học Văn Hiến vs Quy Nhơn United

Tác giả: HĐ

Nguồn tin: bongdaplus.vn