Hàng loạt trụ cột bị "treo giò" ở vòng 24 V-League

Đinh Viết Tú bị treo giò 3 trận vì không biết cách kiềm chế cảm xúc

Những tổn thất lực lượng này được dự báo sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cục diện cuộc đua tốp 3 lẫn trụ hạng ở giai đoạn then chốt của mùa giải. Đáng chú ý nhất là trường hợp của Thể Công Viettel, khi đội bóng áo lính sẽ mất 2 ngoại binh Lucao và Paulinho Curuá ở trận tiếp đón PVF-CAND vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Không thể góp mặt ở vòng 24 cũng khiến Lucao mất cơ hội gia tăng số bàn thắng trong cuộc đua danh hiệu "Vua phá lưới" V-League mùa này. Chân sút Brazil đang xếp thứ 2 với 11 pha lập công, kém hơn Alan của Công an Hà Nội đến 4 bàn thắng.

Ngoài ra, Thể Công Viettel cũng không có sự phục vụ của hậu vệ Đinh Viết Tú. Cầu thủ sinh năm 1992 nhận án phạt nặng cấm thi đấu 3 trận liên tiếp trong hệ thống chuyên nghiệp và đóng phạt 15 triệu đồng vì có hành vi "giơ ngón tay thối" về phía khán giả Nam Định trong trận đấu trên sân Thiên Trường ở vòng 23.

Lucao (số 9) và Paulinho Curuá (số 14) cũng sẽ vắng mặt ở vòng 24 V-League

Viết Tú trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Nam Định và có nhiều năm cống hiến cho đội bóng thành Nam. Chuyển đến Thể Công Viettel từ mùa giải 2025-2026, cầu thủ gốc Nam Định trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình của HLV Velizar Popov.

Tuy nhiên, đối thủ trực tiếp của Thể Công Viettel ở vòng 24 là PVF-CAND cũng gặp cảnh tổn thất lực lượng vì thẻ phạt. Trong bối cảnh đua trụ hạng khốc liệt, Võ Anh Quân và Nguyễn Vũ Tín sẽ không thể sát cánh cùng đội nhà chạm trán thử thách khó trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 ngày 22-5.

Cũng tại vòng 24 V-League, Công an Hà Nội sẽ không có hậu vệ Việt kiều Cao Pendant Quang Vinh và ngoại binh Rogerio do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Tổn thất này không đáng kể với đội bóng vừa đăng quang V-League sớm 3 vòng đấu và đây cũng là cơ hội để HLV Polking xoay tua lực lượng, thử nghiệm nhân sự trẻ cũng như bảo toàn thể trạng trụ cột và chuẩn bị cho các mục tiêu tiếp theo.

Công an Hà Nội cũng tổn thất lực lượng ở vòng 24 vì án phạt treo giò

Ở chiều ngược lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng thiếu vắng Helerson cùng Mai Sỹ Hoàng vì án phạt. Việc mất hai nhân tố quan trọng nơi hàng thủ khiến đội bóng núi Hồng đối diện nhiều khó khăn khi phải chạm trán đối thủ mạnh ở vòng đấu này.

Trong khi đó, Đông Á Thanh Hóa chịu tổn thất lực lượng khá nặng khi bộ đôi Nguyễn Bá Tiến và Đoàn Ngọc Hà đồng loạt bị treo giò. Thiếu hụt nhân sự trong thời điểm cần giành thêm một chiến thắng để trụ hạng, đội bóng xứ Thanh được dự đoán khó tích điểm tối đa khi tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 24.

Những án "treo giò" xuất hiện đúng thời điểm quyết định có thể tạo nên bước ngoặt lớn về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu. Các đội bóng đang cạnh tranh vị trí trong tốp 3 hoặc chiến đấu trụ hạng đều buộc phải tính toán kỹ phương án thay thế nếu không muốn trả giá đắt.

Tác giả: Tường Phước (Ảnh: VPF).

Nguồn tin: Báo Người Lao Động