Công an phường Cửa Lò xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường đã mời công dân trên đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, bà Đ. T.T thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức rõ sai phạm của mình, tự nguyện gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm đồng thời viết bài đính chính thông tin trên mạng xã hội Facebook. Công an phường Cửa Lò đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những trường hợp sử dụng mạng xã hội thiếu trách nhiệm, tùy tiện cung cấp, đăng tải nội dung thiếu kiểm chứng, sai sự thật. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cẩn trọng trong việc đăng tải, chia sẻ và bình luận trên không gian mạng; tuyệt đối không đăng tải thông tin sai sự thật. Đồng thời, người dân cần tiếp cận thông tin từ nguồn chính thống, phối hợp với lực lượng chức năng trong việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, đảm bảo an ninh, trật tự.

Tác giả: Thủy Hằng - Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn