Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra hiện trường để tháo gỡ khó khăn liên quan Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và đoàn công tác đã đến kiểm tra thực địa tại kênh tiêu Châu Bình; Nghĩa trang Kẻ Khoang - đập phụ 3; khu tái định cư sau đập phụ 1; khu tái định cư dốc 77; cống bản Lè 3, cống bản Lè 1; cầu Kẻ Nính; cầu Khe Bá và đập Kẻ Nính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ nghe báo cáo tiến độ thực hiện kênh tiêu Châu Bình

Đại diện xã Châu Bình báo cáo một số vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn

Đơn vị thi công đang thi công Kênh tiêu Châu Bình

Theo báo cáo tại buổi làm việc, về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư tại xã Quỳ Châu cơ bản hoàn thành, còn hạng mục di dời đường điện nằm trong mặt bằng thi công Cầu Khe Bá và Cầu Kẻ Nính đang thực hiện; còn 11 hộ dân ở Khu dân cư số 7 bản Lâm Hội ảnh hưởng của mực nước dềnh đang hoàn tất các thủ tục để bồi thường.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại xã Châu Bình, hiện chưa phê duyệt phương án bồi thường phần bổ sung Kênh tiêu Châu Bình; một số hộ dân đang còn kiến nghị bổ sung chính sách hỗ trợ đền bù. Các tuyến đường sản xuất trong lòng hồ sau khi hồ dâng nước, nhiều tuyến đường vào các khu sản xuất (chủ yếu trồng keo) bị ngập nhưng chưa có đường thay thế.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hào báo cáo

Đối với các hạng mục do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường thực hiện, đến nay, đã thi công gia cố bổ sung Kênh tiêu Châu Bình đạt giá trị 18,3 tỷ đồng /73,5 tỷ đồng, hoàn thành đạt 25% giá trị hợp đồng.

Dự án Cầu Kẻ Nính sản lượng đạt 11,7 tỷ đồng /19,3 tỷ đồng

Hạng mục hoàn trả đường dân sinh trong lòng hồ đã thi công đạt giá trị 29,7 tỷ đồng /53,6 tỷ đồng, hoàn thành đạt 56% giá trị hợp đồng. Dự kiến hoàn thành trước ngày 15/8/2026. Trong đó, Cầu Khe Bá sản lượng đạt 5,9 tỷ/14,6 tỷ, hoàn thành 40% giá trị hợp đồng; Tràn Pom Lầu và Cống Bản Lè 1 sản lượng đạt 3,94 tỷ đồng /8,9 tỷ đồng, hoàn thành 44% giá trị hợp đồng; Cầu Kẻ Nính sản lượng đạt 11,7 tỷ đồng /19,3 tỷ đồng, hoàn thành 61% giá trị hợp đồng; Cống Bản Lè 3 và đường số 5 sản lượng đạt 7.75 tỷ đồng /9.96 tỷ đồng, hoàn thành 78% giá trị hợp đồng. Hạng mục hoàn trả đường dân sinh rà soát sau tháng 4/2025 (Cầu Bản Độ 2) đang tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp.

Khu tái định cư sau đập phụ 1 đang thi công dở dang

Đối với các khu tái định cư, định canh do UBND xã Châu Bình thực hiện, đến nay, nghĩa trang mới bản Kẻ Khoang đã thi công đạt khoảng 19% giá trị xây lắp. Khu tái định cư xen dắm khu vực dốc 77 có tổng mức đầu tư 17,5 tỷ đồng đã thi công hoàn thành, đủ điều kiện nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Khu tái định cư sau đập phụ 1 có tổng mức đầu tư 26,2 tỷ đồng; hiện đang thi công bê tông đúc sẵn hệ thống mương thoát nước, đường nội bộ. Thi công đạt khoảng 67% giá trị xây lắp.

Khu sản xuất vị trí 1, khu vực dốc 77 Bản Lầu 2 có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng và Khu vực Na Cáng thuộc bản Bình 3 có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng đã ký hợp đồng xây lắp. Khu sản xuất Đồng Lùng, Na Cáng có tổng mức đầu tư 28 tỷ đồng đã phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Các khu sản xuất Bản Quỳnh 2 và Băng Mét tổng mức đầu tư 17,2 tỷ đồng; hiện nay đã phê duyệt quy hoạch chi tiết; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý để triển khai giải phóng mặt bằng (GPMB) và thi công.

Tổng số vốn đã bố trí cho các dự án là 2.909,53 tỷ đồng (năm 2026 bố trí 364,291 tỷ đồng), trong đó, đã giải ngân được 2.519,754 tỷ đồng, đạt 86,6%. Năm 2026, bố trí 364 tỷ đồng (chuyển từ năm 2025 sang), đến nay đã giải ngân được 20 tỷ đồng, còn lại 344 tỷ đồng; dự kiến đến ngày 31/12/2026 giải ngân 274 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện công tác GPMB các hạng mục điều chỉnh kênh tiêu Châu Bình và hoàn trả đường dân sinh do UBND xã Châu Bình và Quỳ Châu đến nay chưa hoàn thành (di dời đường điện tại cầu Khe Bá, cầu Kẻ Nính; một số hộ dân đang còn kiến nghị bổ sung chính sách hỗ trợ đền bù)…

Hiện nay, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường đang chủ trì, phối hợp với UBND các xã: Châu Bình, Quỳ Châu để bổ sung và hoàn thiện các hạng mục còn lại. Đề nghị UBND tỉnh và các Sở, nghành quan tâm hỗ trợ để hoàn thành dự án theo kế hoạch đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao (ngày 31/12/2026).

Chủ tịch UBND xã Quỳ Châu Nguyễn Văn Dũng báo cáo

Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Kẻ Nính được phê duyệt tại Quyết định số 5719/QĐ.UBND ngày 28/10/2014 có nhiệm vụ cấp tưới nước cho 368 ha đất canh tác lúa nước, 102 ha mía và cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trong vùng. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 139 tỷ đồng. Đơn vị thi công đã hoàn thành xong hạng mục phần giao thông (phần nền và công trình trên tuyến); đang thi công triển khai cụm công trình đầu mối.

Tại buổi làm việc, UBND xã Quỳ Châu đề nghị cho phép bổ sung kinh phí thực hiện chuyển đổi mục đích rừng khoảng 63,82 ha đất rừng sản xuất; cho phép thực hiện giai đoạn 3 (Hạng mục kênh và công trình trên kênh chính và Hạng mục Đường ống cấp nước sinh hoạt; Hạng mục Nhà quản lý, cổng, hàng rào)...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kết luận

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các đơn vị, địa phương, nhà đầu tư tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao; tập trung nhân lực, vật lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công các dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu phải hoàn thành dự án Kênh tiêu Châu Bình trước ngày 15/8/2026; hoàn thành thi công Nghĩa trang Kẻ Khoang - đập phụ 3 trước ngày 30/6/2026; hoàn thành khu tái định cư sau đập phụ 1 trước ngày 30/6/2026; khẩn trương tiến hành bốc thăm cho nhân dân vào ở tái định cư tại Khu tái định cư xen dắm khu vực dốc 77; tập trung hoàn thành các khu sản xuất trong năm 2026.

Đối với Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Kẻ Nính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ giao chủ đầu tư phối hợp với các đơn vi liên quan rà soát lại nguồn vốn, tháo gỡ các vướng mắc của dự án.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn