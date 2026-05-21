Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh năm 2026; dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức diễn tập KVPT năm 2026; báo cáo dự kiến nội dung diễn tập KVPT năm 2026 và công tác chuẩn bị.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn công bố Quyết định thành lập Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh năm 2026

Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo dự kiến nội dung diễn tập KVPT năm 2026

Theo đó, Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh năm 2026 có 28 đồng chí. Đồng chí Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Tổ chức; 07 Phó Trưởng ban và 20 thành viên. Ban Tổ chức có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; chuẩn bị đầy đủ nội dung, lực lượng phương tiện, cơ sở vật chất cho diễn tập KVPT tỉnh. Chỉ đạo các Ban, Sở, ngành, lực lượng vũ trang làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập. Đôn đốc các Tiểu ban hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam góp ý dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức diễn tập KVPT năm 2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ góp ý dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức diễn tập KVPT năm 2026

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu về những nhiệm vụ triển khai thời gian tới

Phó Giám đốc Công an tỉnh Trần Ngọc Tuấn phát biểu về các nhiệm vụ triển khai thời gian tới

Diễn tập KVPT tỉnh năm 2026 với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc KVPT tỉnh” với quy mô: Cấp tỉnh, cấp Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, cấp xã và các đơn vị chủ lực của Quân khu tham gia. Dự kiến diễn tập sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải – Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh năm 2026 kết luận

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải – Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh năm 2026 yêu cầu các Sở, ngành chủ động lập dự trù kinh phí thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2026 gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Tài chính bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đã được giao phục vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thiện công tác cải tạo, nâng cấp Sở chỉ huy diễn tập trước ngày 30/7/2026; xây dựng các kịch bản cụ thể, chi tiết các nội dung, các hội nghị của diễn tập KVPT tỉnh năm 2026; đồng thời tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức diễn tập KVPT năm 2026…

