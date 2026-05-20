Đoàn công tác Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Nghệ An

Làm việc với đoàn có các đồng chí: Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Văn Thành - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã quán triệt sâu rộng các Nghị quyết đổi mới giáo dục và tiên phong xây dựng 04 chính sách đặc thù mang tính đột phá nhằm từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, thu hút đãi ngộ giáo viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển hệ thống trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp và ưu tiên bố trí quỹ đất sạch thu hút đầu tư giáo dục. Toàn tỉnh thực hiện sáp nhập tinh gọn giảm 34 trường công lập và 251 điểm trường lẻ; đồng thời dành nguồn lực lên tới 8.552 tỷ đồng để nâng tỷ lệ kiên cố hóa phòng học lên khoảng 88%. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã phát huy tác động tích cực, giúp tinh gọn bộ máy, rút ngắn khoảng cách chỉ đạo, giảm thủ tục hành chính trung gian và giải quyết hiệu quả các điểm nghẽn về nhân sự nhờ thẩm quyền điều tiết rộng ở quy mô toàn tỉnh.

Đối với dự án xây dựng trường học cho các xã biên giới đất liền, tỉnh đã phê duyệt và giao vốn ngân sách Trung ương cho 10 trường giai đoạn thí điểm, hiện cả 10 dự án đang được triển khai đồng loạt, bám sát kế hoạch đã đề ra, khối lượng thi công đạt khoảng 45-60% kế hoạch.

Ngành giáo dục của tỉnh nhà đạt thành tích nổi bật và toàn diện tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế cùng nhiều giải thưởng lớn về khởi nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục quốc phòng an ninh, an toàn giao thông và kỹ năng sống... Năm 2025, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục được UBND tỉnh đánh giá chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 1/14; chuyển đổi số xếp thứ 5/14 Sở, ngành.

Ngành Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ nguồn lực nhằm đảm bảo hoàn thành 10 dự án giai đoạn thí điểm đúng tiến độ, mục tiêu đề ra trước ngày 30/8/2026; cho phép tiếp tục áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 298/NQ-CP đối với 11 dự án của giai đoạn 2 nhằm rút ngắn thủ tục, đảm bảo tiến độ. Cho phép tỉnh Nghệ An tiếp tục được hưởng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 36-NQ/TW và các Nghị quyết của Quốc hội về phát triển Nghệ An, áp dụng cho lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân

Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW và Nghị quyết số 261/2025/QH15 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Tính đến hết Quý I/2026, quy mô dân số toàn tỉnh Nghệ An đạt 3.655 nghìn người. Tính đến cuối năm 2025, tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh ghi nhận ở mức 117 bé trai/100 bé gái sinh ra sống và tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh của người dân tỉnh Nghệ An tính đến cuối năm 2025 đạt 74,1 tuổi.

Nghệ An đã xây dựng được hệ thống khám bệnh, chữa bệnh (KCB) tương đối hoàn chỉnh, phát triển mạnh và đa dạng cả về loại hình công lập và ngoài công lập. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế toàn dân là 95,15 %. Năng lực KCB, đặc biệt là ở tuyến tỉnh đã có những bước tiến vượt bậc, khẳng định vị thế trong khu vực Bắc Trung Bộ. Các bệnh viện hạt nhân đã làm chủ và triển khai thường quy nhiều kỹ thuật cao. Triển khai hiệu quả Đề án Bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816 và Đề án hỗ trợ phát triển kỹ thuật cao cho thành phố Vinh trở thành Trung tâm y tế khu vực Bắc Trung Bộ. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã thực hiện 67 lượt chuyển giao kỹ thuật, trong đó 30% kỹ thuật (36/120) được chuyển giao theo hình thức “cầm tay chỉ việc”. 100% các cơ sở y tế từ tỉnh đến xã đã triển khai phần mềm quản lý KCB, bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử và hạn chế thanh toán không dùng tiền mặt. Hệ thống kết nối trực tuyến được duy trì thường xuyên để hội chẩn các ca bệnh khó với tuyến Trung ương; toàn tỉnh đã thực hiện 1.529 buổi hội chẩn/tư vấn trực tuyến với 740 ca bệnh được hỗ trợ thành công trong năm 2025.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo cần tiến hành thống kê chi tiết số lượng giáo viên đang thiếu hụt theo từng môn học cụ thể và đưa ra dự báo nhu cầu trong thời gian tới; tập trung đầu tư cho công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh theo hướng chuyên sâu…

Ngành Y tế cần sớm hoàn thành việc chuyển Trạm y tế xã thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã nhằm bảo đảm sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về y tế xã trên địa bàn toàn tỉnh; xác định cụ thể nguồn nhân lực cần huy động để triển khai hoạt động khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, ít nhất một năm một lần cho người dân; đồng thời tính toán khoảng thời gian cần thiết để tổ chức khám cho toàn bộ người dân trên địa bàn từng xã để hoàn thành nhiệm vụ này. Cấp ủy và chính quyền các cấp cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đặc biệt quan tâm bố trí các nguồn lực đầu tư cho hệ thống y tế cơ sở phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội thực tế của địa phương…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết, tỉnh Nghệ An rất quan tâm đến ngành Giáo dục và ngành Y tế. Là địa phương có diện tích rộng, đông dân, thường xuyên chịu thiên tai và có nhiều xã đặc biệt khó khăn, Nghệ An đang dồn lực triển khai xây dựng các trường liên cấp. Dù gặp trở ngại lớn về giá vật liệu, chi phí vận chuyển vùng cao tăng gấp 2–3 lần, địa chất phức tạp và quỹ đất hạn chế, tỉnh quyết tâm huy động các lực lượng tại chỗ để bàn giao 9/10 trường đợt 1 vào ngày 26/08/2026. Tỉnh cũng kiến nghị Chính phủ sớm cấp kinh phí cho 11 trường còn lại để triển khai đúng tiến độ. Là vùng đất hiếu học có thành tích giáo dục cao, Nghệ An hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu trầm trọng giáo viên Ngoại ngữ và Tin học tại miền núi. Để giải quyết căn cơ, tỉnh có chủ trương đào tạo con em tại chỗ để gắn bó lâu dài với quê hương, đồng thời phản ánh bất cập về việc thiếu cán bộ chuyên môn cấp xã khi thực hiện phân cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng kiến nghị Trung ương tháo gỡ bất cập trong việc phân luồng học sinh sau THCS khi các trung tâm giáo dục thường xuyên hiện bị chồng chéo quản lý, xuống cấp và thiếu giáo viên.

Trong lĩnh vực y tế, Nghệ An quán triệt tinh thần đặt sức khỏe nhân dân lên trên hết, ưu tiên ngân sách và đẩy mạnh huy động xã hội hóa để đầu tư trang bị thiết bị y tế cho tuyến cơ sở nhằm giảm tải cho tuyến trên. Tỉnh đã nâng tổng số danh mục dự án đầu tư công để nâng cao năng lực phục vụ nhân dân, đồng thời định hướng phát triển các bệnh viện lớn của tỉnh trở thành các trung tâm y tế chất lượng cao cho cả khu vực. Sau đợt khảo sát, tỉnh đã kịp thời ban hành các kế hoạch triển khai cụ thể, tiếp thu nghiêm túc các góp ý từ đoàn công tác và cam kết hoàn thiện báo cáo gửi đoàn trong thời gian sớm nhất.

Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đánh giá UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành chuẩn bị báo cáo đầy đủ, nghiêm túc dù trong thời gian rất ngắn. Những thông tin này là cơ sở quan trọng để Đoàn công tác làm việc, trao đổi, thảo luận với các Bộ, ngành về các giải pháp, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội ghi nhận nỗ lực lớn của tỉnh Nghệ An và tin tưởng tỉnh sẽ luôn đi đầu, triển khai hiệu quả các trục phát triển mới. Đối với những vướng mắc, khó khăn về thể chế phát sinh trong quá trình thực hiện, tỉnh cần kịp thời trao đổi với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội để được giải đáp ngay hoặc đề xuất, kiến nghị tới các cơ quan liên quan. Bên cạnh đó, với vị thế là trung tâm của vùng, Nghệ An cần tiếp tục được quan tâm đầu tư nguồn lực tương xứng với tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, hướng tới sự phát triển toàn diện, bền vững.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn