Cụ thể, xăng E5RON92, tăng 1.206 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 24.340 đồng/lít; thấp hơn xăng RON95-III 1.209 đồng/lít.

Xăng RON95-III, tăng 1.471 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 25.549 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S, tăng 1.535 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 28.761 đồng/lít.

Dầu madút 180CST 3.5S, tăng 898 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 21.483 đồng/kg.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 898 - 1.535 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Tác giả: Lưu Hiệp

Nguồn tin: cand.vn