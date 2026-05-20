Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cùng đoàn công tác kiểm tra hiện trường dự án

Lãnh đạo phường Hoàng Mai báo cáo công tác GPMB dự án tại hiện trường

Khu vực triển khai dự án KCN Hoàng Mai II

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án Khu công nghiệp (KCN) Hoàng Mai II đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) và có quyết định thu hồi đất được 171,26 ha trên tổng số 335,23 ha (đạt tỷ lệ hơn 51%). Tổng số tiền đã phê duyệt và chi trả cho giai đoạn này là 275,412 tỷ đồng. Diện tích mặt bằng sạch đã tăng thêm 38,36 ha so với thời điểm cuối tháng 3/2026. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng vừa hoàn thành phê duyệt Trích đo Bản đồ địa chính phần diện tích 22,88 ha còn lại của dự án.

Quang cảnh buổi làm việc

Dù có nhiều chuyển biến, dự án hiện vẫn còn 163,97 ha chưa thể ra quyết định thu hồi đất. Trong đó, có 28,2 ha đang rà soát kiểm kê, 13,4 ha đã áp giá thẩm định và đang niêm yết. Riêng 122,37 ha còn lại đang gặp nhiều vướng mắc.

Cụ thể, có 50 ha vướng chính sách bồi thường, trong đó 35 ha đất nông nghiệp vượt hạn mức do nhận chuyển nhượng (chưa có quy định cụ thể hoặc người dân không đồng ý phương án) và 15 ha đất rừng sản xuất cần xin chủ trương hỗ trợ khác đối với vật kiến trúc.

12,1 ha (11 thửa), các hộ dân chưa đồng ý với đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu, vật nuôi theo Quyết định số 23/2026/QĐ -UBND nên chưa ký hồ sơ kiểm kê hoặc không phối hợp rà soát.

17,54 ha vướng tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình (bao gồm nhóm xi măng Hoàng Mai và một số nhóm hộ dân khác), hiện phải chờ kết quả phân xử từ Tòa án.

22,88 ha mới chỉ dừng lại ở bước hoàn thành phê duyệt Trích đo Bản đồ địa chính, chưa triển khai các bước thu hồi đất tiếp theo.

19,84 ha đất ở chưa có giá đất của các năm 2005, 2007; địa phương chưa tổ chức họp xét lấy ý kiến để đăng ký giao đất ở tái định cư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An trao đổi về việc đầu tư xây dựng hệ thống kênh thoát nước ngoài hàng rào KCN Hoàng Mai II

Không chỉ áp lực về mặt bằng, các dự án hạ tầng kỹ thuật kết nối xung quanh KCN Hoàng Mai II cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Đối với hệ thống thoát nước quanh KCN: Dự án gồm 3 tuyến kênh dài 8,88 km. Tuy nhiên, tuyến kênh số 1 và số 2 chạy dọc sườn núi có độ chênh cao lớn (từ 10 - 20m), địa chất phức tạp tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Ngoài ra, khối lượng đất đá dôi dư lên tới 830.000 m³ vẫn đang chờ hướng dẫn thủ tục tận thu.

Đối với dự án mở rộng đường nối từ QL.48D vào KCN hiện vẫn chưa được Trung ương thông báo nguồn vốn dự kiến cho giai đoạn 2026 - 2030 nên chưa có cơ sở tham mưu chủ trương đầu tư.

Hệ thống điện chiếu sáng các tuyến QL.48D và ĐT.538 kết nối vào KCN đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Phạm Văn Hào báo cáo

Đại diện Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đề nghị giải quyết vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng thực hiện dự án

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Duy Nhật trao đổi về việc tháo gỡ vướng mắc trong GPMB dự án

Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Mai Nguyễn Hữu An cam kết hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án trước ngày 30/9/2026

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hồ Đức Tuấn trao đổi về việc xử lý khối lượng đất đá dôi dư khi thực hiện Dự án Hệ thống thoát nước quanh KCN Hoàng Mai II

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Phạm Văn Hào cho biết, quá trình triển khai dự án đang gặp nhiều khó khăn chồng chất. Hiện phường đã có đề xuất cơ chế hỗ trợ đối với các trường hợp nhận chuyển nhượng sau ngày 01/7/2014, tuy nhiên nội dung này mới ở bước trình kiến nghị và chưa được cấp trên xem xét, phê duyệt. UBND phường mong muốn Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính cùng UBND tỉnh quan tâm, sớm có hướng xử lý nhằm tháo gỡ vướng mắc.

Lãnh đạo UBND phường Hoàng Mai cho rằng, dù đã có chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, song hiện nhiều dự án vẫn đang chờ hướng dẫn cụ thể để thực hiện theo Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Việc sớm ban hành hướng dẫn thống nhất sẽ giúp các địa phương, đơn vị có cơ sở thực hiện đồng bộ trong quá trình lập hồ sơ, tránh phát sinh chênh lệch giữa các dự án, dẫn tới so sánh, khiếu nại từ phía người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, dự án KCN Hoàng Mai II là một trong 12 công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, được Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của tỉnh theo dõi, chỉ đạo sát sao. Theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, dự án phải hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/9/2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các Sở, ngành, tổ công tác và cấp ủy, chính quyền phường Hoàng Mai trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến bồi thường, GPMB.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, tiến độ triển khai chậm hơn mong muốn ban đầu, song có nguyên nhân khách quan do khối lượng công việc lớn và nhiều nội dung phát sinh cần xử lý thận trọng, đúng quy định.

Hiện nay, dự án còn 03 nhóm tồn tại chính cần tập trung giải quyết. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành GPMB diện tích còn lại trong 4 tháng tới; xử lý các vướng mắc liên quan đến giao đất; đồng thời tháo gỡ các tồn tại phát sinh trong quá trình triển khai.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy hiệu quả tổ công tác để rút ngắn thời gian xử lý các khó khăn, vướng mắc.

Đối với phường Hoàng Mai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm các kết luận của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm và UBND tỉnh; tăng cường sự lãnh đạo của cả hệ thống chính trị; chủ động nắm tình hình, củng cố hồ sơ, kịp thời tham mưu các biện pháp xử lý đối với những trường hợp đặc biệt, không để phát sinh gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Địa phương cần khẩn trương hoàn thành kiểm kê, áp giá đối với diện tích còn lại trước ngày 30/5/2026; cập nhật bảng giá đất mới; giải quyết các tranh chấp đất đai; rà soát phương án tái định cư và chuẩn bị đầy đủ quỹ đất tái định cư cho người dân.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương tham mưu triển khai Bảng giá đất mới, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 254 của Quốc hội; đồng thời xử lý dứt điểm các kiến nghị của địa phương trong thời gian sớm nhất.

Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các nội dung hỗ trợ khác và bảo đảm nguồn lực cho các công trình hạ tầng ngoài hàng rào dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt phối hợp chặt chẽ với địa phương và các ngành chức năng trong công tác GPMB, dù đây là trách nhiệm của Nhà nước nhưng vai trò đồng hành của doanh nghiệp là hết sức quan trọng.

Liên quan đến các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu quá trình lựa chọn đơn vị tư vấn phải đặc biệt chặt chẽ, khách quan, lựa chọn đúng năng lực, nhằm bảo đảm chất lượng công trình.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn