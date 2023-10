Xử phạt 116 triệu đồng đối với công ty có 14 công nhân mắc bệnh liên quan đến Phổi

Ngày 4/10, thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, cho biết: UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Châu Tiến (khu Công nghiệp Nam Cấm, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Theo đó, công ty TNHH Châu Tiến bị phạt 60 triệu đồng vì không tiến hành quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động theo quy định của pháp luật; quy định tại khoản 3, Điều 27, Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

UBND tỉnh Nghệ An kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm của công ty TNHH Châu Tiến.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng xử phạt 56 triệu đồng đối với công ty này vì đã không tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 14 người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; quy định tại khoản 2, Điều 22, Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đặc biệt, cả 2 hành vi đều có tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần.

Có tới 14 công nhân mắc các bệnh liên quan đến phổi tại Công ty TNHH Châu Tiến.

Như Pháp luật Plus đã thông tin trước đó, trong thời gian ngắn nhưng có hàng loạt công nhân đã và đang làm việc cho Công ty TNHH Châu Tiến phát hiện bị mắc bệnh bụi phổi; nhiều người tử vong nhanh chóng.

Theo thống kê, có tới 4 trường hợp đã mất, có 5 người đang điều trị bệnh bụi phổi silic và 5 người đang điều trị các bệnh liên quan đến phổi...

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus