Nhà ống lạ mắt với khoảng sân 'đóng khung' cả vùng trời

Bài toán tổ chức không gian trong các gia đình hai thế hệ ở nông thôn Việt Nam luôn đặt ra nhiều thách thức. Với công trình này, giải pháp không nằm ở việc chia cắt, mà ở việc tạo ra một khoảng sân trung tâm. Ảnh: Phan Trọng Tín - Minh Anh