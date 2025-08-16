Nghệ An: Đổ trộm rác thải, xà bần trên Quốc lộ 48E

Người dân ở xã Nghĩa Khánh, tỉnh Nghệ An phản ánh, trên Quốc lộ 48E tại Km120+300 xảy ra tình trạng người dân lợi dụng đoạn đường vắng vẻ đã đổ trộm rác thải, xà bần gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Có mặt tại địa điểm trên, PV ghi nhận dọc hai bên đường xuất hiện những dãy xà bần, rác thải đổ ngôn ngang. Có những đống xà bần đã có cỏ mọc, những đống khác có dấu hiệu máy móc đã được san ủi cho bằng phẳng. Rác chủ yếu là rác xây dựng như gạch, ngói... từ công đoạn phá dỡ nhà, xưởng, công trình.

Mặc dù có biển cấm đổ rác nhưng tình trạng đổ trộm rác thải ra hai bên đường trên Quốc lộ 48E đoạn qua xã Nghĩa Khánh vẫn diễn ra

Một người dân ở gần đó cho biết tình trạng đổ rác thải đã xảy ra nhiều năm, đoạn đường này vắng vẻ, hai bên đường ít nhà dân và bị cây cối che khuất nên rất khó phát hiện người đổ trộm.

Tại đoạn đường trên có biển cấm đổ rác, xỉ thải. Đoạn rác thải được đổ hai bên đường kéo dài khoảng 300m. Ông Võ Đình Hiếu, Hạt trưởng hạt quản lý giao thông đường bộ Quỳ Hợp đoạn Km93+00 đến Km125+00 trên Quốc lộ 48E cho biết, tình trạng đổ rác thải ra hai bên đường đã diễn ra nhiều năm nay. Mỗi tháng đơn vị kiểm tra phát hiện các đống rác đã cho máy san ủi nhưng sau đó, tình trạng vẫn tiếp diễn, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Đơn vị mong muốn phối hợp với chính quyền địa phương tìm cách phát hiện các đối tượng có hành vi đổ rác thải để có phương án xử lý.

Rác thải chủ yếu là gạch, ngói... từ công đoạn tháo dỡ công trình, nhà xưởng

Liên quan đến vấn đề này, ông Cao Trí Khởi, Trưởng phòng Kinh tế xã Nghĩa Khánh cho biết khu vực đất trên của nhiều hộ dân, xã không quy hoạch khu vực đó làm nơi đổ rác. Xã cũng đã cho cắm biển cấm đổ rác nhưng tình trạng đổ trộm vẫn diễn ra. Khu vực này vắng vẻ, ít nhà dân nên việc phát hiện rất khó, trong thời gian tới chính quyền sẽ phối hợp với lực lượng công an địa phương để ngăn chặn, phát hiện, xử lý tình trạng này.

Tác giả: Hà Thủy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn