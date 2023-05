Kiểm tra doanh nghiệp bột đá ở Nghệ An có 3 công nhân tử vong vì bụi phổi

Theo đại diện Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An mới có quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tại Công ty TNHH Châu Tiến nằm ở Khu công nghiệp Nam Cấm (xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) chuyên sản xuất bột đá.

Công ty TNHH Châu Tiến - nơi xảy ra sự việc

Được biết, Công ty TNHH Châu Tiến là doanh nghiệp chuyên sản xuất bột đá nằm tại khu A, Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Theo báo cáo của UBND huyện Nghi Lộc, thời gian qua, tại công ty này đã có 3 lao động bị tử vong, 5 người phải nhập viện do bị bụi phổi.

Trước đó, tính đến cuối tháng 2/2023 đã có 3 người tử vong gồm ông T.H.Q. (38 tuổi) trú tại xóm 2, xã Nghi Hưng (huyện Nghi Lộc), làm việc từ tháng 4/2017 - 8/2020, mất tháng 9/2022; ông T. T.T. (49 tuổi) trú tại xóm 2, xã Nghi Phương (huyện Nghi Lộc), làm việc từ tháng 10/2017 - 10/2022, mất tháng 11/2022 và anh P. Q. S. (28 tuổi) trú tại xóm Khánh Thiện, xã Nghi Thuận (huyện Nghi Lộc), làm việc từ năm 2019 - 2021, mất tháng 12/2022.

Có 5 người đang được điều trị tại các cơ sở y tế trong tình trạng phải rửa phổi, khó thở, thở ôxy, sức khoẻ suy giảm.

Một góc khu sản xuất bột đá của Công ty TNHH Châu Tiến

Sau khi sự việc xảy ra và nhận được các báo cáo của những bên liên quan, ngày 12/5/2023, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 1302/QĐ-UBND thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra Công ty TNHH Châu Tiến tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc.

Đoàn kiểm tra liên ngành nói trên gồm có 10 thành viên gồm đại diện Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An;... do ông Nguyễn Văn Hải - Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam làm trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra sẽ làm việc trong vòng 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về bệnh nghề nghiệp; môi trường lao động; tổ chức quan trắc môi trường lao động; thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động tại Công ty TNHH Châu Tiến.

Tác giả: Trần Hoàng

Nguồn tin: congthuong.vn