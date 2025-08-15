Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng 194 đại biểu chính thức là những đảng viên ưu tú, xuất sắc, tiêu biểu, đại diện cho hơn 1.363 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Lê Quang Hòa – Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Ngô Đình Viện – Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hoa – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng điều hành Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội

Quang cảnh Đại hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu – Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh là sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của toàn Đảng bộ và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đánh dấu bước phát triển mới trong công tác xây dựng tổ chức đảng, đồng thời là dịp để Đảng bộ nhìn lại những kết quả đã đạt được và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030 là giai đoạn có ý nghĩa rất quan trọng. Đất nước bước vào một kỷ nguyên mới; một nền hành chính mới được thiết lập, vận hành theo hướng hiện đại, liêm chính, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Bằng tinh thần, trách nhiệm cao trước yêu cầu nhiệm vụ và tình hình mới, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị mỗi đại biểu phát huy trách nhiệm, nêu cao tinh thần dân chủ, đoàn kết; làm việc thật nghiêm túc với phong cách và tư duy đổi mới; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện tại Đại hội; nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế làm việc đã đề ra, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh được hình thành trên cơ sở tổ chức Đảng của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, các cơ quan Tư pháp, Trường Chính trị tỉnh, Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An. Đảng bộ có 12 tổ chức cơ sở đảng, với 1.363 đảng viên.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội

Trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi và thách thức đan xen, mặc dù là đơn vị mới được thành lập; tổ chức, mô hình hoạt động của Đảng bộ có tính đặc thù, chưa có tiền lệ; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên; Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đã từng bước vượt qua khó khăn bước đầu và đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy; nền nếp, hình thức, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ không ngừng được đổi mới và nâng cao; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ được triển khai kịp thời, đồng bộ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra; công tác an sinh xã hội được được quan tâm; công tác xây dựng cơ quan, đơn vị được chú trọng. Những kết quả đó chính là minh chứng sinh động, rõ nét cho sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Ngô Đình Viện trình bày Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, nhất là người đứng đầu, có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực thực tiễn, uy tín cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong Đảng; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của Đảng bộ trong hệ thống tổ chức đảng của Đảng bộ tỉnh, góp phần xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Với việc xác định 10 chỉ tiêu chủ yếu, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh cũng đã xác định 02 khâu đột phá; 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; đề ra 05 nghị quyết, đề án trọng tâm của nhiệm kỳ 2025-2030.

Đ/c Bùi Việt Cường – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh tham luận nội dung “Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu”

Đ/c Lê Trường Giang –Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham luận “Vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Ban trong tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo đối với cán bộ cơ sở để ổn định và vận hành tốt bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp”

Tại Đại hội, trên tinh thần thẳng thắn, đại biểu đã thảo luận dân chủ, khách quan; nghiêm túc chỉ ra những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; những bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tiếp theo đảm bảo sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao. Đồng thời nghiêm túc kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến và bày tỏ sự nhất trí đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Đại hội đã đưa ra những quyết sách quan trọng để tiếp tục có những bước phát triển vững mạnh, toàn diện. Đại hội xác định những mục tiêu, định hướng cốt lõi được nêu trong chủ đề Đại hội, đó là: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên, góp phần đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước”.

Khẳng định và phát huy vai trò then chốt trong việc tham mưu, định hướng và triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện với nhiều điểm sáng nổi bật. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp rất quan trọng của các tổ chức, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh hiện nay.

Mặc dù mới được thành lập, song Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đã có nhiều nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng của các cấp ủy trực thuộc. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, cầu thị của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh trong việc thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế qua Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình Đại hội.

Nhấn mạnh vai trò then chốt trong việc tham mưu, định hướng và triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đã định hướng một số nội dung để Đại hội nghiên cứu, thảo luận và quyết nghị. Trong đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh cần chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng. Mỗi tổ chức cơ sở đảng cần làm thật tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác tự kiểm tra, giám sát, tạo chuyển biến thực chất, toàn diện trong từng tổ chức cơ sở đảng và cả Đảng bộ. Đảng bộ cần đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cần lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo theo hướng tinh gọn, linh hoạt, phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, gắn với thực tiễn từng lĩnh vực, địa bàn. Nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở đảng, nhất là lãnh đạo 130 đảng bộ cấp xã phường sâu sát, hiệu quả. Lãnh đạo việc phân cấp, phân quyền rõ ràng, đi đôi với kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nhằm phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; xem đây là một khâu đột phá quan trọng của Đảng bộ trong nhiệm kỳ này.

Đồng thời, nghiên cứu, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, gắn với đổi mới cách thức hoạt động, nội dung sinh hoạt của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với thực hiện nêu gương để lan tỏa, dẫn dắt quần chúng noi theo. Nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, với phương châm: Cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng; cán bộ đảng viên cấp trên nêu gương cho cán bộ, đảng viên cấp dưới, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu gương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, lan tỏa trong toàn Đảng bộ và trong đời sống hàng ngày với nhân dân.

Chú trọng gắn kết có hiệu quả giữa công tác xây dựng Đảng - Xây dựng tổ chức bộ máy và chất lượng công tác chuyên môn. Một trong những giải pháp quan trọng để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới cách thức hoạt động, nội dung sinh hoạt của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc hiện nay là cần tiên phong trong chuyển đổi số và cải cách hành chính hiệu quả trong Đảng.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030

Phát huy tính năng động, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. Nền tảng để thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ trên đó là khát vọng, ý chí, trí tuệ, sự tận tụy trách nhiệm và cả sự chính trực, tình yêu thương nhân dân, chia sẻ, thấu hiểu, đồng cảm sâu sắc; kịp thời có những hành động thiết thực, hiệu quả giúp nhân dân vượt qua khó khăn mất mát.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau Đại hội, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, đề án thiết thực, sát với thực tiễn; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có tính dẫn dắt, lan toả để tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả.

