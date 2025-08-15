UBND tỉnh điều chỉnh diện tích giao đất cho Công ty TNHH VSIP Nghệ An thực hiện dự án Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An

Cụ thể, tại Điều 1 Quyết định số 425/QĐ-KKT ngày 22/11/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam ghi: “Giao 165.407,5 m2 tại xã Hưng Tây và thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên cho Công ty TNHH VSIP Nghệ An để thực hiện dự án đầu tư xây dựng để sử dụng vào mục đích đầu tư và xây dựng dự án Khu công nghiệp Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An (Khu Đô thị và Dịch vụ giai đoạn 2B đợt 3).

Trong đó, đối với diện tích 87.660,9 m2 đất với hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích đất công cộng (xây dựng đường giao thông, đất khu vui chơi giải trí công cộng, đất cây xanh và đất công cộng khác) được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12/10/2023. Sau khu xây dựng xong, yêu cầu Công ty TNHHH VSIP Nghệ An bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định, bao gồm: 83.571,9 m2 đất giao thông; 3.645,3 m2 đất khu vui chơi giải trí công cộng, đất cây xanh; 543,7 m2 đất công cộng khác.

Đối với diện tích 77.646,6 m2 với hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích đất ở được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12/10/2023, thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày 30/6/2015. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định, lâu dài.

Nay tại Quyết định 205/QĐ-UBND, UBND tỉnh điều chỉnh lại thành: Giao 165.407,5 m2 đất tại xã Hưng Nguyên cho Công ty TNHH VSIP Nghệ An để thực hiện dự án đầu tư xây dựng để sử dụng vào mục đích đầu tư và xây dựng dự án Khu Công nghiệp Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An (Khu Đô thị và Dịch vụ giai đoạn 2B đợt 3). Cụ thể:

Đối với diện tích 86.555,6 m2 đất với hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích công cộng (xây dựng đường giao thông, đất khu vui chơi giải trí công cộng, đất cây xanh và đất công cộng khác) được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12/10/2023. Sau khi xây dựng xong, yêu cầu Công ty TNHH VSIP Nghệ An bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định, bao gồm: 82.366,6 m2 đất giao thông; 3.645,3 m2 đất khu vui chơi giải trí công cộng, đất cây xanh và 543,7 m2 đất công cộng khác. Như vậy, so với Quyết định số 425/QĐ-KKT, thì tại Quyết định số 205/QĐ-UBND, phần diện tích đất được giao mà không thu tiền sử dụng đất giảm xuống so với diện tích đất ban đầu là 1.105,3 m2. Trong đó, phần diện tích đất giao thông giảm 1.205,3 m2.

Đối với diện tích 78.851,9 m2 đất với hình hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích đất ở theo Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12/10/2023 và Sở Nông nghiệp và Môi trường xác nhận ngày 15/6/2025, thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày 30/6/2015. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài.

Giá đất tính tiền sử dụng đất được xác định theo mức giá cụ thể do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định giá đất cụ thể trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH VSIP Nghệ An sau khi Chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh cập nhập, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

Thuế tỉnh Nghệ An thông báo cho Công ty TNHH VSIP Nghệ An nộp tiền sử dụng đất, phí, lệ phú theo quy định; xác định và thu tiền sử dụng đất phải nộp của Công ty TNHH VSIP theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, có văn bản xác nhận hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và gửi thông báo kết quả cho Sở Nông nghiệp và Môi trường.

UBND xã Hưng Nguyên thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất, xây dựng, bảo vệ môi trường của Công ty TNHH VSIP Nghệ An theo quy định đối với Dự án nêu trên.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH VSIP Nghệ An nộp tiền sử dụng đất, các khoản phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan theo đúng quy định; sử dụng đất đúng mục đích, đúng diện tích, mốc giới khu đất; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan.

Tác giả: T.H (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn