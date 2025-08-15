Chikungunya có thể gây biến chứng nghiêm trọng, ai dễ gặp nguy hiểm nhất?

Biến chứng của bệnh Chikungunya

Virus Chikungunya lây truyền qua muỗi cái bị nhiễm bệnh, phổ biến nhất là muỗi Aedes aegypti và muỗi Aedes albopictus, cũng có thể truyền virus sốt xuất huyết và Zika. Những loài muỗi này chủ yếu đốt người vào ban ngày và muỗi Aedes aegypti đốt người cả trong nhà lẫn ngoài trời.

Các biến chứng nghiêm trọng không phổ biến, nhưng đôi khi nhiễm trùng có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về da, mắt, thận, tim hoặc hệ thần kinh. Các biến chứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng bao gồm:

- Viêm khớp: Chikungunya có thể tiến triển thành một rối loạn thấp khớp kéo dài, với các triệu chứng tương tự viêm khớp dạng thấp.

- Tim mạch: Viêm cơ tim là một biến chứng nguy hiểm, gây viêm các tế bào cơ tim và có thể dẫn đến suy tim.

- Mắt: Bệnh có thể gây ra các vấn đề về mắt như viêm màng bồ đào (viêm lớp giữa của mắt) hoặc viêm võng mạc, ảnh hưởng đến thị lực.

- Gan và Thận: Viêm gan (viêm gan) và bệnh thận cấp tính là những biến chứng có thể xảy ra, gây tổn thương chức năng của các cơ quan này.

- Da liễu: Bệnh có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về da, bao gồm phát ban nghiêm trọng và phồng rộp, có thể dẫn đến nhiễm trùng thứ cấp.

- Hệ thần kinh: Đây là nhóm biến chứng nguy hiểm nhất, bao gồm viêm màng não, hội chứng Guillain-Barré (một rối loạn tự miễn dịch tấn công dây thần kinh ngoại biên), viêm tủy (viêm tủy sống) hoặc liệt dây thần kinh sọ não.

Những đối tượng có thể gặp nguy hiểm khi mắc bệnh chikungunya

Theo Cleveland Clinic, các biến chứng nghiêm trọng khi bị bệnh Chikungunya rất hiếm gặp, xảy ra ở khoảng 1/1.000 trường hợp. Những người có nguy cơ gặp các biến chứng nghiêm trọng hơn bao gồm: trẻ sơ sinh, người lớn tuổi (65 tuổi trở lên), người có bệnh nền (tiểu đường, huyết áp cao, bệnh tim)

Bên cạnh đó, trường hợp tử vong do nhiễm virus Chikungunya rất hiếm. Đã có một số trường hợp người bệnh báo cáo các vấn đề về tim, mắt hoặc thần kinh kéo dài sau khi khỏi bệnh.

Hiện chưa có thuốc kháng virus đặc hiệu; việc điều trị chủ yếu tập trung vào hạ sốt và giảm đau khớp bằng paracetamol (acetaminophen), kết hợp uống đủ nước và nghỉ ngơi. Cần tránh dùng thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs) cho tới khi đã loại trừ khả năng mắc sốt xuất huyết.

WHO cho biết, hai loại vaccine Chikungunya đã được một số cơ quan quản lý phê duyệt và khuyến nghị sử dụng cho nhóm nguy cơ, nhưng chưa phổ biến rộng rãi. Dữ liệu hiệu quả và an toàn vẫn đang được WHO cùng chuyên gia xem xét để đưa ra khuyến nghị toàn cầu.

Biện pháp phòng ngừa chính hiện nay là tránh muỗi đốt và loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Người nghi nhiễm Chikungunya cần tự bảo vệ trong tuần đầu để tránh truyền virus sang muỗi.

