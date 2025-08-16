Công an xã Mỹ Lý hỗ trợ xây dựng Trạm y tế vùng tâm lũ

Mỹ Lý, một trong những xã bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ, những ngày qua tại tỉnh Nghệ An. Trong đó, Trạm y tế xã cùng toàn bộ thuốc men và trang thiết bị đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, khiến việc khám chữa bệnh cho người dân bị gián đoạn.

Nhận thấy việc khôi phục Trạm y tế là cực kỳ cấp thiết để kịp thời chăm sóc sức khỏe cho người dân, với phương châm “khi dân cần, khi dân khó, có Công an”, thực hiện cao điểm cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà và trường học tặng đồng bào và con em các dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An của Bộ Công an, lực lượng Công an xã Mỹ Lý đã chung tay hỗ trợ san lấp mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu, xây dựng nền móng nhà. Hiện tại, đã hoàn thiện phần móng, sẵn sàng để tiến hành lắp ghép, kịp thời đưa Trạm y tế vào sử dụng trước ngày 19/8.

Công an xã Mỹ Lý khẩn trương hỗ trợ nhà thầu, cùng với các lực lượng vận chuyển vật liệu, tiến hành đổ móng, lắp ghép nhà, quyết tâm hoàn thành Trạm y tế, đưa vào sử dụng trước ngày 19/8

Tác giả: Phan Tuyết

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn