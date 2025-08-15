Pin xe máy điện ở Việt Nam được bảo hành ra sao?

Trên phương tiện giao thông thuần điện, bao gồm xe máy điện, pin là bộ phận quan trọng hàng đầu, bên cạnh motor điện. Bộ pin cũng là một trong những phụ tùng đắt đỏ nhất trên xe điện, do đó chính sách bảo hành pin của từng hãng được nhiều khách hàng quan tâm.

Đa dạng thời hạn bảo hành

VinFast gần đây vừa thông báo áp dụng chính sách bảo hành mới cho xe máy điện, trong đó gói pin LFP được bảo hành 8 năm không giới hạn số km. Chính sách này cũng bao gồm bảo hành 6 năm không giới hạn số km cho tất cả xe máy điện VinFast sử dụng pin LFP.

Tại thị trường Việt Nam, thời gian bảo hành phổ biến với pin xe máy điện là khoảng 2 năm.

Cụ thể, Honda Việt Nam công bố chính sách bảo hành 2 năm với gói pin xe máy điện ICON e:, áp dụng với pin bán kèm theo xe. Trong trường hợp pin lẻ khi thay thế, sửa chữa hoặc mua thêm, thời hạn bảo hành là một năm.

Thời gian bảo hành phổ biến với pin xe máy điện tại Việt Nam là 1-2 năm. Ảnh: Phúc Hậu.

Tương tự, hãng xe máy điện Yadea cũng áp dụng thời hạn bảo hành 24 tháng hoặc 20.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) với pin lithium 48 V 12 Ah nguyên bộ. Riêng Yadea Voltguard U được hãng xe máy điện Trung Quốc áp dụng chính sách bảo hành toàn xe trong 3 năm hoặc 30.000 km.

Yamaha Neo's hiện là xe máy điện duy nhất của thương hiệu Nhật Bản. Trên website chính thức, Yamaha Việt Nam công bố thời hạn bảo hành 2 năm với bộ pin lithium-ion và một năm dành cho bộ sạc.

Như vậy, phần lớn hãng xe máy điện tại Việt Nam cung cấp khung bảo hành 2 năm cho pin xe máy điện. Với chính sách mới, VinFast hiện là cái tên dẫn đầu thị trường về thời hạn bảo hành chi tiết quan trọng này trên xe máy điện.

Làm gì để pin xe điện "sống khỏe"?

Người dùng cũng có thể chủ động kéo dài tuổi thọ, hạn chế hư hỏng cho xe máy điện bằng cách sử dụng xe hợp lý, bao gồm sạc pin đúng cách.

Người dùng cần tránh để pin cạn kiệt thường xuyên, tốt nhất nên sạc khi dung lượng pin rơi về 20-30%.

Đồng thời, bộ pin cũng không nên được sạc đầy 100% dung lượng quá thường xuyên nếu không thực sự cần thiết. Mức dung lượng 80-90% được cho là tối ưu để duy trì tình trạng hoạt động ổn định cũng như kéo dài tuổi thọ pin xe máy điện.

Sạc pin đúng cách giúp kéo dài tuổi thọ pin. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Khi vận hành xe máy điện, không nên tăng tốc đột ngột vì dẫn đến dòng xả cao từ pin, có thể tăng nhiệt độ pin và khiến quá trình hao mòn diễn ra nhanh hơn.

Người dùng nên cho xe đi kiểm tra, bảo dưỡng định kì theo đúng hướng dẫn của hãng. Sổ hướng dẫn sử dụng VinFast Evo200 cho thấy bộ pin cần được kiểm tra hình dáng bên ngoài sau mỗi 6 tháng sử dụng.

Khách hàng cũng được khuyến cáo chỉ sử dụng bộ sạc chính hãng, đúng kiểu loại của dòng xe đang dùng. Việc này nhằm đảm bảo tuổi thọ của pin, an toàn cho khách hàng đồng thời tránh các khả năng mất bảo hành trong tương lai.

Việc độ chế pin, dù với mục đích nào, cũng được khuyến cáo cần tránh. Sử dụng pin không chính hãng trước mắt tiềm ẩn rủi ro cháy nổ, ngoài ra còn khiến xe máy điện bị từ chối bảo hành.

