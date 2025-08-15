Đậu đen rang – thứ nước uống thần kỳ mà không phải ai cũng biết

Lợi ích của nước đậu đen rang

Theo y học cổ truyền, đậu đen có vị ngọt, tính bình hoặc hơi hàn (lạnh). Tuy nhiên, khi được rang lên, tính hàn của đậu đen sẽ giảm bớt, trở nên ôn ấm hơn. Nước đậu đen quy vào các kinh Tỳ, Thận và Can, có tác dụng chính là bổ thận, tỳ và dưỡng can.

Ảnh minh họa.

Việc rang đậu đen trước khi nấu nước uống không chỉ làm tăng hương vị thơm ngon mà còn giúp phát huy tối đa công dụng.

Những tác dụng chính của nước đậu đen rang

Giúp xương khoẻ mạnh: Canxi và phốt pho là hai khoáng chất rất quan trọng trong việc hình thành nên cấu trúc xương; trong khi sắt và kẽm lại đóng vai trò duy trì sức mạnh và độ đàn hồi cho xương khớp. Điều thú vị là mọi thành phần vừa nêu đều có mặt trong đậu đen. Do vậy, nếu muốn phòng ngừa các bệnh lý về xương khớp và giữ cho xương chắc khỏe, bạn nên duy trì thói quen dùng nước đậu đen rang, theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA).

Giúp hạ huyết áp: Duy trì lượng natri thấp là điều cần thiết để giữ huyết áp ở mức bình thường. Và đậu đen xanh lòng là ứng cử viên sáng giá cho tiêu chí này. Loại thực phẩm này có hàm lượng natri thấp và chứa kali, canxi và magiê, giúp giảm huyết áp một cách tự nhiên.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Đậu đen còn có tính kháng viêm và chứa thành phần vitamin nhóm B phức hợp cao, giúp cho mạch máu được tăng thêm sức khỏe, làm giảm lượng cholesterol xấu và triglyceride trong cơ thể, hỗ trợ cho những người đang mắc bệnh tim được khỏe mạnh hơn.

Đậu đen có chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hoá.

Hỗ trợ tiêu hoá: Do có hàm lượng chất xơ nên đậu đen giúp thực phẩm di chuyển dễ dàng hơn thông qua quá trình tiêu hóa, giảm các vấn đề về tiêu hóa như ợ nóng, táo bón…

Hỗ trợ giảm cân: Đậu đen giàu chất xơ nên làm tăng cảm giác no sau khi ăn và giảm cảm giác thèm ăn, khiến bạn no lâu hơn, do đó làm giảm lượng calo tổng thể. Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ từng chỉ ra rằng việc tăng tiêu thụ thực phẩm thực vật như đậu đen làm giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường, bệnh tim.

Làm đẹp da: Đậu đen có 10 loại axit amin thiết yếu có trong đậu đen đóng vai trò thiết yếu trong quá trình sản sinh collagen. Do đó, uống nước đậu đen có thể giúp bạn duy trì làn da mịn màng, ngăn ngừa lão hóa.

Lưu ý: Nước đậu sau khi pha chế có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh tối đa 24 giờ đầu. Tránh việc để nước ở nhiệt độ phòng mà không đậy kín sẽ dễ gây tình trạng đau bụng khi uống phải.

Cách sử dụng hiệu quả nước đậu đen rang

Để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên rang đậu đen với lửa nhỏ cho đến khi có mùi thơm, vỏ hơi nứt ra. Sau đó, hãm với nước sôi như pha trà hoặc đun sôi trong khoảng 10-15 phút và tốt nhất nên uống khi nước còn ấm. Hoặc cũng có thể bảo quản nước đậu đen trong ngăn mát tủ lạnh tối đa 24 giờ đầu. Tránh việc để nước ở nhiệt độ phòng mà không đậy kín sẽ dễ gây tình trạng đau bụng khi uống phải.

Ảnh minh họa.

Lưu ý: - Những người có thể trạng hàn, dễ bị lạnh bụng, tiêu chảy nên dùng với lượng vừa phải. - Không nên uống nước đậu đen rang thay thế hoàn toàn cho nước lọc hàng ngày. - Trẻ nhỏ và người có bệnh lý về tiêu hóa nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Không dùng cho những trường hợp dị ứng với đậu đen. Tác dụng của đậu đen mang lại cho cơ thể là rất nhiều. Tuy vậy, bạn không nên quá lạm dụng thức uống này để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tác giả: Hương Giang (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn