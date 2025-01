Xử lý nam sinh lớp 12 dùng mạng xã hội của người yêu đăng nội dung đồi trụy do mâu thuẫn tình cảm

Ngày 10/1, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, Công an huyện Thạch An vừa tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân có hành vi đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, cùng các nội dung đồi truỵ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Qua xác minh và giải quyết đơn trình báo của công dân, Công an huyện Thạch An đã phát hiện trường hợp của N.T.T.T. (hiện là học sinh lớp 12), do mâu thuẫn cá nhân về tình cảm, đã tự ý đăng nhập và sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook của người yêu để đăng tải nhiều bài viết và hình ảnh có nội dung đồi truỵ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Tại cơ quan công an, N.T.T.T. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Công an huyện Thạch An đã xử phạt hành chính N.T.T.T. với số tiền 6.000.000 đồng theo quy định tại điểm a và điểm b, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành răn đe, giáo dục, tuyên truyền và yêu cầu đối tượng viết cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc này, Công an huyện Thạch An kêu gọi công dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh mạng, tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, cũng như thông tin đồi truỵ và không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc trên không gian mạng.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn