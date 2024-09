Né ô tô trên quốc lộ, nam sinh lớp 12 bị xe tải tông tử vong tại chỗ

Báo Dân trí cho biết, tối 24/9, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh lớp 12 tử vong tại Km16+570, quốc lộ 27, đoạn qua xã Ea Bhốk (huyện Cư Kuin).

Khoảng 15h30 cùng ngày, em V.M.T. (17 tuổi, học sinh lớp 12, trường THPT Y Jút, huyện Cư Kuin) cùng một người bạn đi bộ băng ngang quốc lộ 27.

Nguồn Video: Báo Giao thông.

Khi qua đến giữa đường, em T và bạn gặp ô tô con chạy theo hướng TP Buôn Ma Thuột - Cư Kuin nên em T lùi lại để né tránh.

Đúng lúc em T chạy lùi lại phía sau liền bị xe tải mang BKS 51D-432.81 do tài xế Đinh Quang Huy (SN 1999, ngụ huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại tông trực diện.

Hậu quả, cú tông mạnh khiến em T tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe tải bị hư hỏng phần đầu, thi thể em T nằm bên cạnh, theo báo Giao thông.

Theo thông tin từ nhà chức trách, T. mới học xong tiết thể dục buổi chiều tại trường và vừa ra về thì gặp nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh (T/H)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn