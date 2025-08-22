Hội nghị tổng kết năm học 2024 -2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025 -2026

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương.

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Ngành Giáo dục và Đào tạo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong năm học 2024 -2025

Năm học 2024 - 2025, với tinh thần nỗ lực, cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, toàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, hoàn thành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã đột phá trong xây dựng thể chế, tạo hành lang pháp lý để thực hiện đổi mới và phát triển giáo dục, đào tạo. Bộ GDĐT đã tham mưu trình Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo, Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi, Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các nghị định, nghị quyết, đề án, kế hoạch về phát triển giáo dục và đào tạo. Các Sở GDĐT đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chính sách phát triển GDĐT tại địa phương để kịp thời triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Bộ GDĐT trong lĩnh vực giáo dục.

Bộ GDĐT đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Bộ GDĐT quản lý; tiến hành sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của cơ quan Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giảm từ 23 đơn vị xuống còn 18 đơn vị; kịp thời tham mưu Chính phủ ban hành các văn bản quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp và quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ GDĐT. Ở các địa phương, UBND các tỉnh, thành phố đã tích cực tiếp nhận, tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân quyền, nâng cao tính linh hoạt và hiệu quả trong quản lý giáo dục theo đặc thù từng địa phương, bảo đảm các hoạt động giáo dục và đào tạo diễn ra thông suốt, đồng bộ giữa các cấp chính quyền và cơ quan, đơn vị chuyên môn trong toàn hệ thống.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Chất lượng giáo dục và đào tạo các cấp học mầm non, phổ thông tiếp tục được nâng cao. Công tác phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và xoá mù chữ tiếp tục được các địa phương quan tâm. Đến tháng 6/2025, nhiều tỉnh, thành phố đã được công nhận đạt phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và xóa mù chữ ở mức cao hơn. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đồng bộ với đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục từ lớp 1 đến lớp 12 trên phạm vi cả nước, hoàn thành chu trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Bộ GDĐT đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045” trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành. Các cơ sở giáo dục phổ thông đã phát huy tính tự chủ, chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường…

Bên cạnh đó, tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Kỳ thi đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018) bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định, các đoàn học sinh Việt Nam tham dự các cuộc thi khoa học, kỹ thuật học sinh trung học năm học 2024 - 2025 cấp quốc gia, quốc tế và các Kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực tiếp tục đạt kết quả cao.

Nhiều cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng uy tín quốc tế với 06 cơ sở đào tạo nằm trong danh sách QS World ranking và 09 cơ sở trong THE World University Rankings 2025. Việc gắn kết giữa cơ sở giáo dục, đào tạo với doanh nghiệp và thị trường lao động được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức hợp tác và hỗ trợ khởi nghiệp.

Bộ GDĐT đã phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, báo cáo đề xuất Trung ương bổ sung biên chế giáo viên năm học 2024 - 2025; các địa phương đã tích cực tuyển dụng biên chế được giao, qua đó khắc phục tình trạng thiếu số lượng và bất cập về cơ cấu…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 vẫn còn một số khó khăn, bất cập; một số cơ sở giáo dục vẫn còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường; chưa thực sự chủ động được trong tổ chức dạy học các môn tích hợp, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp và nội dung giáo dục địa phương; việc kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh tại một số nơi vẫn còn hình thức, chưa sát thực tế. Quy mô giáo dục nghề nghiệp còn nhỏ; cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo chưa phù hợp; chất lượng, hiệu quả đào tạo chưa cao, nhất là đào tạo nguồn nhân lực tay nghề cao, ngành nghề mới, kỹ năng tiên tiến; hình thức, phương thức đào tạo chậm đổi mới, chưa linh hoạt, đa dạng để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; công tác đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho người lao động chưa được chú trọng…

Phát triển GDĐT là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khái quát vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Giáo dục đào tạo trong sự phát triển đất nước nhanh và bền vững. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao, biểu dương những kết quả ngành GDĐT đạt được trong năm học 2024 -2025. “Thể chế hoàn thiện; bộ máy tinh gọn; chất lượng nâng cao; kỳ thi chuyên nghiệp, giáo viên nâng tầm; hội nhập mở rộng; cơ sở khang trang; khoa học phát triển; tài năng nở sớm” – Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành GDĐT phát triển đột phá hơn, góp phần quan trọng trong thực hiện các Nghị quyết, quyết sách của đất nước; quan điểm học sinh là trung tâm, chủ thể, thầy cô giáo là động lực, nhà trường là nền tảng, gia đình là điểm tựa.

Tập trung chuyển đổi trạng thái coi giáo dục đào tạo không phải riêng ngành GDĐT mà là nhiệm vụ chung của toàn hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn xã hội. Chuyển trạng thái trang bị kiến thức sang phát triển năng lực toàn diện của người học. Mọi tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận của ngành GDĐT phải tiếp tục đổi mới theo hướng “Mọi công dân đều phải được tiến cận bình đẳng với giáo dục, nhất là người yếu thế, vùng sâu, vùng xa. Xây dựng chương trình, giáo dục tiên tiến hiện đại, phù hợp với tình hình thế giới. Học đi đôi với hành, phù hợp với sự phát triển của đất nước. Thầy cô là động lực, truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên. Không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc”.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành GDĐT chuẩn bị chu đáo cho Lễ Khai giảng năm học mới 2025 -2026 trang trọng, ấm cúng, gọn gàng, hiệu quả, vui tươi. Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục; đổi mới quản trị nhà trường. Khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, triển khai thực hiện bảo đảm đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, đồng bộ về chất lượng. Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực đầu tư để tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng GDĐT…

Tập trung triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển GDĐT sắp tới được ban hành. Rà soát mạng lưới cơ sở GDĐT; huy động nguồn lực để phát triển giáo dục. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo GDĐT; tăng cường hội nhập quốc tế trong GDĐT…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn