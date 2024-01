Xót xa trước nữ sinh mồ côi cha, MC Quyền Linh rút tiền túi mua tặng xe đạp điện

Trong số mới nhất của chương trình Mái ấm gia đình Việt, MC Quyền Linh gặp gỡ nữ sinh Hồ Thị Hồng Luyện, học sinh lớp 10. Theo chia sẻ của nữ sinh, cô hiện sống cùng em trai và bà nội.

Gia cảnh bà cháu Hồng Luyện khá khó khăn, ba của cô bé đã mất 6 năm, chị em nữ sinh sống nhờ người bà đã gần 80 tuổi. Ngoài 2 chị em Hồng Luyện, bà còn phải chăm sóc thêm người con út không còn khả năng lao động. Trường của chị em Hồng Luyện cách nhà 7km, nhưng vì hoàn cảnh nghèo khó, họ không có phương tiện tới trường mà thường phải đi "ké".

Hồng Luyện chia sẻ: "Con đang sống với bà nội, chú và em trai mới học lớp 5. Mỗi ngày đi học em trai con đi ké với bác, con thì đi ké với bạn. Nếu bạn nghỉ học, con sẽ đi bộ tới trường khoảng 7km".

Quyền Linh dùng tiền túi giúp nữ sinh mồ côi cha mua xe đạp điện.

Chia sẻ với MC Quyền Linh, Hồng Luyện cho biết người cha rất yêu thương cô bé, từng hứa khi cô bé lớn lên sẽ mua xe đạp điện để cô dễ dàng tới trường. Tuy nhiên, lời hứa của người cha chưa kịp thực hiện thì ông đã vĩnh viễn ra đi.

Trước hoàn cảnh của Hồng Luyện, MC Quyền Linh không khỏi xúc động. Nam MC nghẹn ngào hỏi nhân vật: "6 năm không có ba bên cạnh, con nhớ ba nhiều không? Xong chương trình, chú mua cho con chiếc xe đạp được không".

Nam MC không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của nữ sinh Hồng Luyện.

Khi Hồng Luyện nở nụ cười hạnh phúc và đồng ý với đề nghị của mình, Quyền Linh xúc động đến lạc cả giọng. Nam MC nhấn mạnh: "Xong chương trình, chú đưa tiền luôn, mua xe đạp điện nha".

Đây không phải lần đầu tiên Quyền Linh "ngẫu hứng" khi hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Trong những lần làm MC cho các chương trình giúp đỡ người nghèo, Quyền Linh nhiều lần rút tiền túi tặng cho khách mời kém may mắn. Hành động ấm áp, quyết đoán của nam MC nhận về nhiều thiện cảm từ công chúng.

Tác giả: AN NGUYÊN