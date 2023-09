Lộ nguyên nhân MC Quyền Linh cãi nhau 'nảy lửa' với ekip gameshow, đòi nghỉ quay

Mới đây, nhiều thành viên mạng xôn xao chia sẻ đoạn clip hậu trường gameshow có sự xuất hiện MC Quyền Linh. Theo đó, người nghe nhận thấy thái độ gay gắt cùng sự tranh cãi kịch liệt của nam MC với người đại diện ekip trước khi bước vào buổi quay hình.

'Nếu không cho thì tôi móc tiền túi cho. Không thì tôi nghỉ không làm chương trình nữa' - MC Quyền Linh nói, sau đó quay lưng bỏ đi.

Được biết, đây là chương trình dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, nếu thắng giải, họ được thưởng một khoản tiền hàng chục triệu đồng để trang trải cuộc sống.

MC Quyền Linh tranh cãi gat gắt với ekip gameshow, đòi nghỉ quay

Trước khi rời đi, MC Quyền Linh nói ekip: 'Bây giờ tôi nói ông nghe nè. Ông làm chương trình cho người nghèo, vậy thì thôi cho người ta nhiều tiền chút đi. Người ta khó khăn quá cho người ta 70 - 80 triệu đi, chứ làm gắt quá tội nghiệp người ta'.

Khi phía ekip nhắc nhở 'Phải làm đúng theo luật lệ...', MC Quyền Linh cho rằng người nghèo sức khỏe yếu không thể chơi đúng luật được. Nam MC nói thêm, nếu không chơi 'ăn gian' thì người nghèo sẽ thua hết, rất tội nghiệp.

'Nếu mấy anh cho người ta thua thì thôi tôi khỏi làm chương trình luôn, nghỉ luôn cho rồi. Người ta khó khăn quá cho người ta vài chục triệu đi, nếu không cho thì tôi móc tiền túi cho. Không thì tôi nghỉ không làm chương trình nữa' - nói xong, nam MC rời đi.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Lộ nguyên nhân MC Quyền Linh cãi nhau 'nảy lửa' với ekip gameshow

MC Quyền Linh sinh năm 1969, được mệnh danh là 'MC của người lao động nghèo'. Trong quãng thời gian dài hoạt động nghệ thuật, Quyền Linh tập trung vào các chương trình vì người nghèo, chung tay hỗ trợ những người dân có hoàn cảnh khó khăn thoát khỏi nỗi ám ảnh của 'cơm áo gạo tiền'.

Trong chương trình Vượt lên chính mình, Quyền Linh không ít lần bấm đồng hồ 'ăn gian' để người nghèo thắng cuộc, cũng không ít lần anh mượn danh nghĩa của một nhà hảo tâm giấu mặt để trao thêm chút tiền hỗ trợ vì cảm động trước hoàn cảnh của những người dân nghèo.

MC Quyền Linh trong chương trình 'Vượt lên chính mình'

'Số tiền đó có thể nó không nhiều, chỉ bằng tiền cát-sê hoặc hơn một chút nhưng tôi muốn tiếp thêm chút nghị lực giúp cho họ vượt lên những nỗi đau' - nam MC chia sẻ.

Tác giả: Đan Phương

Nguồn tin: kienthuc.net.vn