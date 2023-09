Quyền Linh - Lý Hải xuất phát điểm nghèo giống nhau, cùng đi diễn hài không ai cười, giờ đều là đại gia

Your browser does not support the video tag.

XEM VIDEO: Lý Hải - Quyền Linh ôn lại kỷ niệm khi gặp nhau.

Lý Hải và Quyền Linh là những nghệ sĩ đa tài được khán giả công nhận sau rất nhiều thập kỷ hoạt động trong showbiz Việt. Nếu như ông xã Minh Hà nổi danh từ hình ảnh ca sĩ, sau đó rẽ hướng đóng phim, làm đạo diễn và bây giờ là nhà sản xuất "mát tay" kiếm doanh thu trăm tỷ, thì Quyền Linh cũng thành công ở lĩnh vực MC khi "lấn sân" từ diễn xuất, có lượng người hâm mộ hùng hậu sau những chương trình từ thiện, ý nghĩa mà anh tham gia.

Nhưng ngay cả khi đã thành danh, sở hữu cơ ngơi nhiều người ngưỡng mộ, 2 nghệ sĩ này vẫn sống rất giản dị, là những "ngôi sao không scandal" trong mắt khán giả.

Quyền Linh và Lý Hải là những nghệ sĩ bình dân trong mắt khán giả.

Đôi bạn thân từ thời đi học, chia đôi gói mì lót bụng, đèo nhau đi diễn hài nhưng chẳng ai cười

Lý Hải và Quyền Linh có rất nhiều điểm chung từ thuở mới chập chững làm nghệ thuật, là "đôi bạn cùng tiến" của làng giải trí. Cả 2 đều có xuất phát điểm khó khăn. Lý Hải từng có tuổi thơ không đầy đủ, phải đi bán hàng rong với anh trai. Lớn lên đến trường, nam ca sĩ cũng nghèo nhất lớp, đi học với chiếc quần chắp vá.

Quyền Linh thời mới "chân ướt chân ráo" vào TP.HCM cũng khổ trăm bề, thậm chí từng gọi cuộc sống mới là "địa ngục" chứ không "thiên đường" như trong tưởng tượng. Tuổi thơ anh đã sống khổ, phải đi nhặt vỏ chai nước để bán đổi lấy gạo hay rau củ cho gia đình, đến khi "Nam tiến" lập nghiệp cũng không may mắn hơn. Quyền Linh kể lúc đó nghèo túng đến mức phải đi… xin ăn lót dạ, đợi hàng cháo ven đường không còn khách, vét được tô cháo khét ăn tạm rồi xin rửa chén trả công. Hay có khi phải xin phụ khuân vác, đổi sức lấy thực phẩm thừa của ông chủ để mang về sơ chế lại.

2 nghệ sĩ nổi tiếng có tình bạn 37 năm gắn bó, thân nhau từ thuở "chia nửa gói mì".

Không chỉ... khổ giống nhau, Lý Hải và Quyền Linh còn cùng yêu nghệ thuật. Năm 1986, họ gặp gỡ lần đầu khi trở thành bạn cùng lớp tại trường Sân khấu Điện Ảnh. Thời ấy, Quyền Linh nhỏ nhất lớp, thua Lý Hải 1 tuổi nhưng lại được các anh lớn trong trường yêu quý. Vì tuổi thơ đã chịu cực rất nhiều nên họ bước vào nghề bằng nỗ lực đổi đời, tìm kiếm cơ hội để được công nhận tài năng. Cả 2 đã làm rất nhiều công việc khác nhau từ thời sinh viên, lấy cát-xê tạm bợ để lo cuộc sống qua ngày.

Nhắc lại cảnh nương tựa nhau ở ký túc xá, Quyền Linh bồi hồi xúc động nhớ lúc ấy cả 2 sống chung trong căn phòng ọp ẹp bằng gỗ, mái lợp tôn, không có giường, mỗi người một chiếc chiếu để ngủ. Anh kể thời đó Lý Hải được xem là "giàu nhất phòng" vì có chiếc xe đạp, phải đăng ký đợi cả tháng mới tới lượt mượn vì xoay vòng cho bạn khác. Có những hôm không còn tiền mua cơm, mấy anh em lại lén lút nấu ăn trong phòng rồi bị giám thị đi kiểm tra. Lý Hải kể: "Có lần chúng tôi đang nấu thì khói bay ra ngoài cửa sổ. Khi biết giám thị lên kiểm tra, cả 2 vội vàng lấy nước dập lửa, bưng nguyên nồi canh, cơm đang sôi bỏ vào rương đồ giấu kín. Hậu quả, một số quần áo bị lủng lỗ vì hơi nóng. Quyền Linh hết quần mặc phải mượn của tôi vì không có tiền mua đồ mới".

Hay chuyện Lý Hải bán phiếu ăn căng tin của ký túc xá để lấy tiền tổ chức sinh nhật cho Quyền Linh. "Cả phòng mua bột mì về nấu rồi trét trong nồi nấu cơm, úp ngược lại thành hình chiếc bánh kem, sau đó cắm nến chúc mừng sinh nhật", anh nhớ lại. Đó là những kỷ niệm sau 37 năm họ vẫn nhớ như in mỗi khi gặp lại.

Khoảnh khắc "hồi ấy" được Lý Hải - Quyền Linh tái hiện lại trong ngày về trường.

Lên năm 2 đại học, Lý Hải và Quyền Linh bắt đầu ngày tháng cùng nhau đi diễn tấu hài ở vùng ven, vừa kiếm tiền vừa có thêm kinh nghiệm. Có nhiều hôm, 2 anh em đèo nhau đi Gò Vấp, về nhà khuya không có tiền ăn phải chia nhau gói mì tôm để đỡ đói qua đêm. Trong một chương trình, "ông bố 4 con" kể có lúc đèo Quyền Linh đi diễn ở Long An, anh em lên sân khấu tung hứng nhưng chẳng có khán giả nào cười. "Phần trình diễn của chúng tôi thường là lót cho ca sĩ chính hát nhưng hôm đó chờ mãi không ấy nhân vật chính xuất hiện. Suốt 20 phút, cả 2 tự diễn, tự cười và mặt tái mét vì sợ khán giả ném dép đuổi xuống. Khi MC giới thiệu ca sĩ tiếp theo xuất hiện, tôi và Quyền Linh lập tức chạy nhanh vào cánh gà, không dám quay đầu lại", Lý Hải nhớ lại.

Tháng 9/2023, Lý Hải chia sẻ hình ảnh "ngày ấy - bây giờ" của mình và Quyền Linh sau 37 năm ra trường. Anh tâm sự, dù đã gần 4 thập kỷ nhưng tình cảm của họ vẫn bền vững theo thời gian. Lý Hải viết trên trang cá nhân: "Ra trường đã lâu, có bạn theo nghệ thuật, cũng có bạn làm nghề khác, nhưng dù ở đâu hay làm nghề gì, chúng ta vẫn là những người bạn. Những ký ức tuổi học trò nhất quỷ nhì ma sẽ là những kỷ niệm tuyệt đẹp không bao giờ quên". Quyền Linh cũng xúc động ghi: "Hơn 30 năm chúng tôi có nhiều sự thay đổi, nhưng tình bạn vẫn đẹp như ngày nào".

Thấy những hình ảnh giản dị của đôi bạn thân, khán giả xúc động và ngưỡng mộ tình bạn gần 40 năm của 2 nghệ sĩ lớn.

Trong một bài phỏng vấn gần đây, Lý Hải nói dù giờ anh và Quyền Linh ít gặp nhau vì đều phải lo cho gia đình, nhưng sẽ luôn có mặt tại những sự kiện đặc biệt của đối phương. "Con của Quyền Linh học gần nhà chúng tôi. Lâu lâu Quyền Linh vẫn hay chạy xe ngang đây, thấy nhà mở cửa là đi vào bất ngờ luôn. Có hôm Linh xắn quần đi vào nhà tôi chơi, tôi giật mình hỏi: 'Ủa, ở đâu ra vậy' thì Linh nói đưa con đi học, đi lang thang rồi ghé bạn chơi (cười)", anh nói.

2 "đại gia ngầm": Người ra đường trong túi không có tiền, người thích mang dép tổ ong, đi xe máy

Cùng nhau đi lên từ nghèo khó, Lý Hải và Quyền Linh ở hiện tại đều đã có cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ trở thành những nghệ sĩ nổi tiếng, có sức ảnh hưởng và thu nhập "khủng". Tuy đã "đổi đời", nhưng trong mắt khán giả cả 2 vẫn giản dị, sống bình dân, khiêm tốn. Mỗi người đều có tổ ấm rất hạnh phúc, "đủ nếp đủ tẻ", thậm chí bạn đời đều là những người phụ nữ thông minh, tài giỏi, biết quán xuyến mọi việc.

Cùng đi lên từ khó khăn, cách sống của Lý Hải và Quyền Linh khi nổi tiếng cũng giống nhau.

Sau 30 năm nỗ lực xây dựng sự nghiệp, Lý Hải giờ đây sở hữu chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí. Thành công nhất là ở lĩnh vực điện ảnh khi những bộ phim anh trực tiếp sản xuất đều có doanh thu "trăm tỷ", được giới chuyên môn công nhận bằng nhiều giải thưởng. Hiện tại, ngoài việc sản xuất và đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh mỗi năm, vợ chồng Lý Hải còn sở hữu nhiều bất động sản và làm chủ một công ty giải trí.

Lý Hải hạnh phúc bên bà xã Minh Hà, sống vui thú điền viên trong biệt thự.

Được biết, Lý Hải và gia đình từng sống trong căn biệt thự 40 tỷ đồng tại trung tâm TP.HCM, đến năm 2019 chuyển về một nơi ở mới khang trang và rộng rãi hơn, có sân vườn và diện tích để các con sinh hoạt. Biệt thự này cũng được nhà sản xuất series phim Lật mặt thiết kế nhiều tiện ích, có hồ bơi, sân thượng trồng hoa, cây ăn trái và mảnh vườn nhỏ để thỏa đam mê làm nông của 2 vợ chồng. Ngoài 2 căn biệt thự tại TP.HCM, Lý Hải còn làm chủ một mảnh đất vườn siêu rộng làm khu nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. "Ông bố 4 con" lên đây trồng cây ăn trái và đưa các con đến thu hoạch. Trong quãng thời gian dịch COVID-19 bùng phát, đây cũng là nơi sinh hoạt chính của gia đình Lý Hải.

Ngoài bất động sản ở TP.HCM, vợ chồng Lý Hải còn có mảnh đất siêu rộng ở Đà Lạt.

Dù kiếm được nhiều từ đam mê nghệ thuật nhưng Lý Hải "nửa đùa nửa thật" khi nói bản thân không có tiền, vợ là người giữ hết. Anh từng tâm sự: "Nói điều này không biết các bạn có tin không nhưng mà trong túi tôi không bao giờ có 1 ngàn đồng. Đi ra đường chỉ mang điện thoại, ngoài ra không có gì hết. Nếu đi đâu cần gọi xe thì 'alo, em ơi đặt cho anh chiếc taxi', rồi đứng đó chờ xe tới. Uống cà phê, đi ăn cũng 'em ơi, tính tiền giùm anh' là có người tính rồi đi về. Thói quen này mười mấy năm nay rồi. Tôi cũng ít khi chuẩn bị những điều bất ngờ cho bà xã, nếu có cũng chỉ là cùng các con làm quà tặng thủ công, tổ chức sinh nhật... Còn cái gì liên quan đến tiền bạc là tôi không có một cắc để mua đâu (cười)! Tài sản lớn nhất của chúng tôi là 4 đứa con thôi".

Dù có "của ăn của để" nhưng Lý Hải chú trọng dạy các con cách sống tự lập, tiết kiệm từ nhỏ. Cả 4 nhóc tỳ đều không học trường quốc tế, không mang tư tưởng "rich kid" từ nhỏ. Các bé muốn đòi đồ chơi thì phải "tích điểm" từ việc ngoan ngoãn, phụ giúp bố mẹ làm việc. "Quan trọng nhất là dạy con cho nên người. Ước mơ của 2 vợ chồng là các con sau này lớn lên có thể làm người tử tế, nuôi được bản thân và gia đình riêng", nam ca sĩ chia sẻ.

Gia đình hạnh phúc của Lý Hải - Minh Hà.

Có tính cách giản dị giống bạn thân, Quyền Linh được nhiều khán giả yêu mến. Anh gắn liền với hình ảnh đời thường, dù nhà cao cửa rộng, có ô tô nhưng lại thích đi xe máy đến phim trường ghi hình, thích đi dép tổ ong. Vì lớn lên trong cơ cực nên sau này, Quyền Linh thường hướng đến những công việc thiện nguyện, sử dụng tiền riêng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Anh còn được khán giả gọi là "MC của người dân nghèo" khi từng dẫn rất nhiều chương trình nhân ái, như: Vượt lên chính mình, Vì bạn xứng đáng, Tiếp sức hồi sinh…

Quyền Linh trở thành nhịp cầu giúp những mảnh đời khó khăn tìm được hy vọng, từ đó vượt lên và chiến đấu thoát nghèo.

Nam MC tự hào vì có vợ giỏi, các con ngoan ngoãn, xinh đẹp.

Hiện tại, Quyền Linh đang sống cùng bà xã Dạ Thảo và 2 con gái xinh như thiên thần trong một căn biệt thự ở Quận 7, có diện tích khoảng 500m2 và đầy đủ tiện ích: hồ bơi, sân vườn… Anh không ngại đầu tư về đường học vấn, cho 2 ái nữ theo học trường quốc tế từ nhỏ, có học phí khá đắt đỏ tại Việt Nam. Bù lại, Quyền Linh ít đầu tư cho bản thân, ngoài việc tự hào có "bộ sưu tập dép tổ ong huyền thoại".

Theo nam MC, đây là hình ảnh gắn liền với bản thân anh từ thời còn cơ cực, nên khán giả sau này vẫn thường thấy Quyền Linh xuất hiện với phong cách rất bình dân: áo sơ mi, quần dài kèm dép tổ ong. Anh cũng chưa từng vướng scandal, ồn ào lớn nào suốt 3 thập kỷ làm nghệ thuật. Các con của Quyền Linh thường được báo chí nhắc đến vì ngoại hình xinh xắn, ngoan ngoãn và học giỏi. Đây cũng là điều mà 2 vợ chồng nam MC nổi tiếng đã uốn nắn, nhắc nhở và dạy dỗ con suốt nhiều năm.

Dù khá giả nhưng Quyền Linh vẫn giữ hình ảnh rất bình dân.

Tác giả: KỲ DƯƠNG

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn