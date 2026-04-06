Xoài Non phơi nắng, Khánh Huyền 'nhân tạo' làn da nâu

Gần đây, làn da nâu ngày càng được nhiều mỹ nhân Việt yêu thích, thể hiện vẻ đẹp khỏe khoắn, quyến rũ, cho thấy sự thay đổi về tiêu chuẩn thẩm mỹ ở các nước Á Đông. Trong khi nhiều người thực hiện nhuộm da bằng thiết bị hỗ trợ, một số lại lựa chọn phương pháp tự nhiên.

Tuần qua, trong một livestream trên trang cá nhân, Xoài Non lên tiếng phủ nhận việc tanning bằng thiết bị hoặc mỹ phẩm. Cô cho biết chỉ phơi nắng trong môi trường tự nhiên: “Xoài không nhuộm, Xoài đi phơi nắng thôi. Chồng tôi (PV: Gil Lê) thì rất thích da trắng, còn tôi hướng về da nâu. Mỗi lần rủ ổng ra ngoài vào giờ trưa là ổng than: ‘Nắng quá’, còn tôi kiểu: 'Thì sao?'. Tôi rất là thoải mái với làn da nâu luôn. Nó cũng là một sự thay đổi lớn”.

Gil Lê cũng đồng tình với ý kiến của Xoài Non, cho biết thích màu da hiện tại của đối phương. Trước đó, việc cố gắng giữ làn da trắng sáng khiến Xoài Non gặp nhiều hạn chế trong việc tập luyện và chơi thể thao ngoài trời.

Xoài Non và Phương Ly đều cho biết thực hiện tắm nắng tự nhiên để thay đổi màu da. Ảnh: @chanchan.0411, @may__lily.

Giống với Xoài Non, nữ ca sĩ Phương Ly cũng cho biết lựa chọn phương án phơi nắng tự nhiên khi muốn thay đổi màu da. Trong một chương trình truyền hình hồi đầu năm nay, cô chia sẻ thường tranh thủ tắm nắng mỗi khi có cơ hội đi diễn ở vùng biển. Khi không có lịch diễn, nữ ca sĩ thường tắm nắng trên ban công nhà riêng.

Kể từ khi gắn liền với nước da nâu hồi tháng 9/2025, Phương Ly liên tục thực hiện các chuyến đi biển, diện bikini phơi nắng, thoải mái chia sẻ thói quen này trên mạng xã hội. Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều với màu da mới, nữ ca sĩ vẫn gắn bó với sắc nâu đến hiện nay.

Từng chia sẻ với Tri Thức - ZNews, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh (khoa Da liễu, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) cho biết số lượng người trẻ yêu thích nước da nâu bóng, rám nắng ngày càng tăng lên.

Hiện nay, 3 phương pháp nhuộm da phổ biến là tắm nắng tự nhiên, thực hiện liệu trình với thiết bị tanning và sử dụng mỹ phẩm. Cả 3 phương pháp này đều có ưu - nhược điểm riêng, cần lời khuyên của bác sĩ trước khi thực hiện, không nên tự tìm hiểu nguồn thông tin phi chính thức trên mạng xã hội.

Khánh Huyền 2K4 thay đổi màu da bằng thiết bị chuyên dụng. Ảnh: @huyen.204.

Tắm nắng là hình thức đơn giản nhất, được Xoài Non và Phương Ly lựa chọn, thường được thực hiện bằng cách phơi mình dưới ánh sáng mặt trời. 2 loại tia cực tím (UVA và UVB) dẫn đến sạm da một cách tự nhiên. Ưu điểm của phương pháp này là ít tốn kém.

Tuy nhiên, nhược điểm là dễ làm khô da, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Ngoài ra, khi phơi mình dưới ánh nắng, bạn thường gặp khó khăn trong việc đảm bảo da đều màu, dễ tạo ra tình trạng nham nhở, gây mất thẩm mỹ.

Đưa ra lời khuyên về cách tanning an toàn, bác sĩ Ngọc Anh gợi ý rằng người nhuộm nên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trước 9h sáng. Bên cạnh đó, việc bổ sung các lớp bảo vệ bằng cách uống viên chống nắng và thoa kem chống nắng kỹ càng trước khi phơi mình là đặc biệt cần thiết.

Trong khi Xoài Non, Phương Ly tắm nắng tự nhiên, Khánh Huyền 2K4 lại tanning với thiết bị chuyên dụng. Cuối năm 2024, cô chia sẻ video đến cơ sở tanning chuyên nghiệp, thực hiện liệu trình, cho thấy sự thay đổi lớn về màu da.

Theo bác sĩ Ngọc Anh, khi sử dụng thiết bị chuyên nghiệp, người nhuộm nằm trong máy gắn đèn huỳnh quang chứa hỗn hợp photpho nhằm mô phỏng các tia cực tím, gần giống với ánh nắng. Thiết bị này được gọi là phi thuyền tanning, có giá trên 1,5 triệu đồng/lần thực hiện.

Thời gian nhuộm tương đối nhanh, chỉ kéo dài khoảng 20-30 phút, đảm bảo da đều màu và giữ được tông da trong khoảng 1-2 tháng. Tuy nhiên, phương pháp này tiềm ẩn khả năng gây ung thư do lượng photpho chiếu trực tiếp vào da.

Cuối cùng, bác sĩ cho biết làn da nâu cũng có thể đạt được nhờ sử dụng mỹ phẩm chứa DHA (dihydroxyacetone). Khi thoa lên da, DHA phản ứng với tế bào chết ở bề mặt, tạm thời làm sẫm, tạo hiệu ứng rám nắng.

