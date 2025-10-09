Chiếc váy 'phản chủ' của Xoài Non

Sự lựa chọn trang phục gây tranh cãi và dấu hiệu tăng cân của Xoài Non từng nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều lần, cô xuất hiện trước công chúng với khuôn mặt đầy đặn, vóc dáng có phần mũm mĩm hơn trước.

Tại một sự kiện của thương hiệu mỹ phẩm hồi tháng 7, mỹ nhân sinh năm 2002 diện váy trắng hở lưng. Một số góc quay cho thấy thiết kế này không tôn dáng, để lộ hình thể kém thon gọn và tạo ra khoảnh khắc thiếu tinh tế. Trang phục hở lưng hoàn toàn được cho là “phản chủ”, khiến công chúng tiếp tục đặt nghi vấn về việc Xoài Non tăng cân.

Điều đáng chú ý là hình ảnh tại các sự kiện khác có sự khác biệt rõ so với ảnh do cô tự đăng tải. Trên trang cá nhân, Xoài Non vẫn khoe vóc dáng thon thả, nóng bỏng, không cho thấy dấu hiệu tăng cân. Sự trái ngược này làm dấy lên tranh luận xoay quanh việc cô chỉnh sửa ảnh quá đà, song một số ý kiến cho rằng vấn đề nằm ở góc máy hoặc ánh sáng, không hoàn toàn do thay đổi ngoại hình.

Dấu hiệu tăng cân của Xoài Non được nhận thấy từ tháng 6, khi cô xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim với diện mạo khác lạ. Nhiều khán giả nhận xét khuôn mặt và vóc dáng của cô đầy đặn hơn trước, trong khi một bộ phận công chúng cho rằng lựa chọn trang phục, kiểu tóc và cách trang điểm mới khiến cô trông mũm mĩm hơn thực tế.

Tranh luận về hình thể của Xoài Non cũng mở rộng thành cuộc thảo luận về body shaming trên mạng xã hội. Một số người lên tiếng bảo vệ cô, cho rằng sự đa dạng hình thể nên được tôn trọng và việc miệt thị ngoại hình có thể khiến nhiều cô gái mất tự tin.

Tình trạng này không chỉ xảy ra với Xoài Non. Hồi đầu năm, Trúc Anh, nữ diễn viên phim Mắt Biếc, cũng trở thành nạn nhân của những bình luận tiêu cực về cân nặng. Cô từng chia sẻ bản thân gặp vấn đề về cột sống, khớp và dễ tăng cân do cơ địa.

Những trường hợp như Xoài Non hay Trúc Anh cho thấy áp lực giữ hình thể vẫn là thách thức lớn với nữ giới trong môi trường mạng hiện nay.

