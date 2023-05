Xe tải húc, ủi ô tô con lao vào quán ven đường, nhiều người bỏ chạy tán loạn

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh vụ tai nạn được thành viên nhóm Facebook về giao thông chia sẻ thu hút nhiều ý kiến bình luận, trong đó nhiều ý kiến bày tỏ sự sợ hãi với cách lái xe gây tai nạn của lái xe tải.

Từ vụ tai nạn trên trao đổi với PV về quy định xử lý với xe ô tô không đi về phía bên phải hướng đi chuyển, đi sai làn đường gây tai nạn giao thông, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết, Luật giao thông đường bộ quy định: Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.

Về xử lý vi phạm, theo Luật sư Kiên, Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, lái xe ô tô “điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều)” sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Luật sư Kiên cho biết thêm, trường hợp người điều khiển ô tô không đi đúng phần đường, làn đường, chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông, lái xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

Tác giả: Minh Khang

Nguồn tin: nguoiduatin.vn