Xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, 4 người th.iệt m.ạng

Ô tô khách lao xuống vực, 4 người thiệt mạng. Ảnh: Hồng Lâm

Khoảng 15h30 chiều 6.4, chiếc ô tô khách 28 chỗ mang biển số Bình Thuận đang chở theo 16 người lưu thông trên đường Hòa Thắng, hướng từ Mũi Né về Phan Rí.

Khi đến khu vực ngã ba Hòa Thắng (thuộc địa phận xã Hòa Thắng, Bình Thuận cũ, giáp với địa bàn tỉnh Lâm Đồng), chiếc xe bất ngờ lao qua lề đường, mất lái và rơi xuống vực sâu khoảng 10 mét, gần khu vực hồ Bàu Trắng.

Cú lao xuống vực mạnh đến mức khiến phần đầu xe bị biến dạng hoàn toàn, kính vỡ nhiều mảnh, nhiều ghế ngồi bật khỏi thanh ray. Ngay sau khi nghe tiếng động mạnh và tiếng người kêu cứu, người dân sống quanh khu vực đã nhanh chóng chạy đến hiện trường. Họ đã phá cửa, đưa các nạn nhân ra khỏi xe và chuyển lên xe cấp cứu.

Hiện trường xe khách bị lật. Ảnh: Hồng Lâm

Anh Nguyễn Tài, một người tham gia cứu hộ, cho biết phần lớn người trên xe là nam giới, quê ở Phan Rí và một số làng chài lân cận. Họ là những lao động phổ thông, thường ngày đi lặn biển kiếm sống.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ công tác cứu nạn, đồng thời phân luồng giao thông qua khu vực này.

Ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng, xác nhận thông tin: vụ tai nạn đã làm 4 người chết và 10 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện lân cận.

Theo ông Tùng, nhóm lao động này đang trên đường trở về nhà sau chuyến lặn biển thì không may gặp nạn. Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do xe xuống dốc mất phanh hoặc tài xế xử lý không kịp, song cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Được biết, khu vực hồ Bàu Trắng cách Phan Thiết khoảng 60 km về phía Bắc, nổi tiếng với cảnh quan hai hồ nước lớn, đồi cát Trinh Nữ và hệ sinh thái rừng đặc trưng. Địa danh này thường được ví như "tiểu sa mạc Sahara", thu hút hàng nghìn lượt du khách mỗi năm.

Tuy nhiên, đoạn đường đèo dốc quanh co qua khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn nếu phương tiện không được kiểm tra kỹ trước khi di chuyển. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường và hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự.

Tác giả: Hoàng Tôn

Nguồn tin: baovanhoa.vn