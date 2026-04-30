Xe khách 42 chỗ chở tới 63 người, bị phạt 157 triệu đồng

Lực lượng chức năng kiểm tra số người trên xe - Ảnh: Công an Hải Phòng

Theo đó khoảng 18h50 ngày 29-4, tại km82+788 quốc lộ 5, Trạm cảnh sát giao thông An Hưng - Phòng Cảnh sát giao thông đã ra tín hiệu dừng và kiểm tra xe ô tô chở khách tuyến Hải Phòng - Lào Cai.

Qua kiểm tra thực tế, xe khách biển số 24B-00487, loại 42 chỗ đang chở tới 63 người, vượt quá 21 người so với quy định.

Trạm cảnh sát giao thông An Hưng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả lái xe và chủ xe. Trong đó lái xe bị xử phạt 31 triệu đồng, chủ xe phạt 126 triệu đồng.

Để đảm bảo an toàn và quyền lợi cho người dân, Trạm cảnh sát giao thông An Hưng đã yêu cầu lái xe thực hiện điều chuyển ngay số hành khách vượt quá sang phương tiện khác đủ điều kiện trước khi tiếp tục hành trình.

Công an TP Hải Phòng đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe nghiêm túc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Hành khách nên lựa chọn các xe đủ chỗ, không đồng ý lên xe bị nhồi nhét, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và trật tự an toàn giao thông, nhất là trong dịp nghỉ lễ.

Tác giả: Tiến Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ