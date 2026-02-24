Phạt xe khách 60 triệu đồng vì chở quá số người quy định

Ngày 24/2, chỉ huy Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cho biết, đã lập biên bản xử phạt cả tài xế và chủ xe khách chở quá số người quy định trên cao tốc.

Trước đó, khoảng 19h25 ngày 23/2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đã dừng kiểm tra xe khách giường nằm biển số 77E-00.532.

Lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra phương tiện vi phạm. Ảnh cắt từ clip

Qua kiểm tra, kiểm đếm trực tiếp hành khách trên xe xác định, trên xe chở tổng cộng 34 người, trong khi phương tiện chỉ có 26 chỗ. Tài xế điều khiển xe khách trên được xác định là N.V.Q (47 tuổi, trú tỉnh Gia Lai).

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi "Điều khiển xe ô tô chở hành khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300km thực hiện hành vi vi phạm chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện" theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP với mức tiền phạt 12 triệu đồng.

Đồng thời, lập biên bản vi phạm đối với chủ phương tiện về hành vi "Để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định" với mức tiền phạt 48 triệu đồng.

