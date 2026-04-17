Đường trơn mất lái, xe khách lật nghiêng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Khoảng 1h40 ngày 17/4, tại km190 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Lào Cai đi Hà Nội) thuộc địa phận xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai xảy ra 1 vụ tai nạn tự gây ra, xe ô tô khách biển số 25F-002.39 do anh Vũ Trọng Hoàng, sinh năm 1982, ở tổ 1 Quyết Tiến, phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu điều khiểu khi đi đến km190 do trời mưa đường trơn nên bị mất lái sau đó đâm va vào dải hộ lan khiến xe khách bị lật ngang đường.

Hình ảnh xe khách bị lật nghiêng.

Vụ tai nạn làm 3 người bị xây xước nhẹ, gồm: anh Phạm Trọng Nhân 28 tuổi, trú ở phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên; chị Lương Thị Mai Chi, 27 tuổi, ở Phong Thổ, Lai Châu (vợ của anh Nhân); Uông Đông Hưng, 40 tuổi ở Hà Đông, Hà Nội. 3 nạn nhân đang được kiểm tra sức khoẻ tại bệnh viện Văn Yên và bệnh viện Lào Cai.

Thiệt hại về tài sản: xe ô tô khách biển số 25F-002.39 bị hư hỏng; ngoài ra, bị hư hỏng khoảng 20m hộ lan. Tổ CSGT số 3, thuộc Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục CSGT đã điều tiết, phân luồng giao thông và xử lý vụ việc. Qua kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh ma tuý đối với lái xe, lực lượng chức năng xác định lái xe không vi phạm.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng giải phóng hiện trường, các phương tiện lưu thông bình thường.

Tác giả: Thu Thuỷ

Nguồn tin: cand.com.vn